Odunpazarı Belediye Başkanı Kadın Çalışanlara 8 Mart\'ta Tatil İlan Etti

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Kadınlara pozitif ayrımcılık tanıyan çalışmaları ile dikkatleri üzerine çeken Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, her yıl olduğu gibi bu yıl da 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kadın çalışanlarına tatil ilan etti.

Başkan Kurt'un özel izni ile bu 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde de Odunpazarı Belediyesi'nin kadın çalışanları tam gün izinli olacak. Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Kurt, "8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Kadın emeğinin günü, üzülerek söylüyorum ki; toplumumuzda kadının emeği görünmüyor. Kadına yönelik şiddet her geçen gün artıyor. Alınmayan önlemler, yeterli olmayan cezalar nedeniyle şiddet, tecavüz, taciz artarak devam ediyor. Bu tabloyu kabul edemiyoruz. Kadın arkadaşlarımız için bir şeyler yapmak istedik ve 2024 yılı 8 Mart'ını onlar için tatil ilan ettik. Her 8 Mart'ta olduğu gibi bu 8 Mart'ta da kadın çalışma arkadaşlarımız izinli olacak. Kadın arkadaşlarımız da 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nün tüm bu sorunların aşılmasında bir kutlama değil, mücadele günü olduğunu unutmasınlar. 8 Mart'ın tüm dünya kadınlarına eşit haklar ve özgürlükler getirmesi dileğiyle" dedi. - ESKİŞEHİR