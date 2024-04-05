Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy\'u ziyaret etti

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Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'u makamında ziyaret etti.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, 31 Mart'ta gerçekleşen yerel seçimler sonrasında ilk resmi ziyaretini Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'a yaptı. Aksoy'un makamında gerçekleşen ziyarette Başkan Kurt, yeni dönemin Eskişehir'e hayırlı uğurlu olmasını diledi. Yeni dönemde tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği içinde olmak istediklerini söyleyen Başkan Kurt, "10 yıldır Odunpazarı'nda sürdürdüğümüz katılımcı belediyecilik anlayışımızı yeni dönemde daha da geliştirmek ve büyütmek istiyoruz. Eskişehir'de bulunan tüm kurum ve kuruluşlarla uyum içinde çalışmak, iş birliği içinde olmak en büyük temennimiz. Bu nedenle ilk ziyaretimizi Eskişehir Valimiz Hüseyin Aksoy'a yaptık. Sıcak ev sahipliği için kendisine teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Kurt'un ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Aksoy, Başkan kendisini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. Aksoy, Eskişehirlilerin yaşam kalitesi artıracak çalışmaları tüm kamu kurum kuruluşları, yerel yönetimler ve sivil toplum temsilcilikleriyle birlikte yapmaya devam edeceklerini ifade etti. - ESKİŞEHİR