Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Yenikent ve Kalkanlı Mahallesi\'nde Yağmur Duası ve Hıdırellez Şenlikleri\'ne katıldı

Yerel

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Yenikent ve Kalkanlı Mahallesi'ndeki sakinler tarafından düzenlenen yağmur duası ve Hıdırellez Şenlikleri'ne katıldı. Düzenlenen programlarla ilgili konuşan Başkan Kurt, "Edilen dualar, tutulan dilekler kabul olsun" dedi.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Seyitgazi ilçesine bağlı Yenikent Mahallesi'nde düzenlenen Yağmur Duası'na ve Hıdırellez Şenliği'ne katıldı. Etkinlik boyunca vatandaşlarla sohbet eden Başkan Kurt, vatandaşların istek ve beklentilerini dinledi. Yenikent Mahallesi sakinleri de ilgi ve ziyaretinden dolayı Başkan Kazım Kurt'a teşekkür etti. Başkan Kurt'un bir sonraki adresi Odunpazarı'na bağlı Kalkanlı Mahallesi oldu. Kalkanlı Mahallesi'nde düzenlenen Yağmur Duası'na katılan Başkan Kurt'a vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Başkan Kurt, vatandaşlarla uzun süre sohbet ederken, mahalle halkı da istek ve beklentilerini anlattı.

"Edilen dualar, tutulan dilekler kabul olsun"

Düzenlenen programlarla ilgili açıklama yapan Başkan Kurt, yağmur dualarının kendileri için büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "Topraklarımıza bereket yağması için Allah'a dua ettik" dedi. Edilen edilen duaların kabul olmasını dileyerek Hıdırellez'in Orta Asya, Ortadoğu, Anadolu ve Balkanlar'da kutlanan bahar bayramı olduğunu dile getiren Başkan Kurt, "Ülkemizde derin bir ekonomik kriz yaşanıyor. Başta temel gıda maddeleri olmak üzere her şeye zam geldi. Yaşam şartları zorlaştı, hayat çok pahalı, enflasyon yüzde yüzleri geçti. Bu bahar, ülkemize umut olsun. Edilen dualar, tutulan dilekler kabul olsun" diye konuştu. - ESKİŞEHİR