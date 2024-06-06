Odunpazarı Belediyesi 2025-2029 Dönemi Stratejik Planı Hazırlanıyor

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Odunpazarı Belediyesi 2025-2029 Dönemi Stratejik Planını hazırlamak için "Odunpazarı Belediyesi 2025-2029 Stratejik Planı Paydaş Anketi" yayınlarken, aynı zamanda da Alaaddin Park Cafe'de 3 gün süren çalıştay düzenledi.

Sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları, siyasi partiler, meslek odaları, sendika ve kent konseylerinin temsilcileri ile muhtarın katıldığı çalıştay, bilimsel ve akademik bir ekip tarafından yönetildi. "Kurumsal Alan Çalışma Grubu", "Kentsel Alan Çalışma Grubu", "Ekonomik ve Sosyal Alan Çalışma Grubu", "Kültür ve Sanat Alanı Çalışma Grubu" ve "Spor, Sağlık ve Eğitim Alanı Çalışma Grubu"nun oluşturulduğu çalıştayda, halkı ve sivil toplum örgütlerini belediye yönetimine katmak ve çalıştaydan çıkan fikirleri hayata geçirmek için çalışmalar yapıldı. Çalıştaya katılamayan ve görüşlerini online yoldan bildirmek isteyen vatandaşlar için de resmi web sitesinde "Odunpazarı Belediyesi 2025-2029 Stratejik Planı Paydaş Anketi" yayınlandı. Ankette, Odunpazarı İlçesinin en önemli sorunundan Odunpazarı Belediyesi ile ortaklaşa yapılabilecek çalışma ve projeye kadar birçok konuda yurttaşın ya da kurum ve kuruluşun fikri ve önerileri hakkında sorular yer alıyor.

"Yoksulu, dezavantajlı grupları düşünen, halkla bütünleşen bir belediyeyiz"

Konuyla ilgili açıklama yapan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Odunpazarı Belediyesi'nde göreve seçildikleri günden beri katılımcı, şeffaf, hesap verebilir ve ortak bir kent kültürünün geliştirilmesini önceleyen bir yerel yönetim anlayışı benimsediklerini kaydetti. Odunpazarı Belediyesi'nin 5. Stratejik Planını oluşturmak için çalışmalara başladıklarını vurgulayan Başkan Kurt, daha önceki Stratejik Planlarda olduğu gibi, 5. Stratejik Planı da paydaşlarla bir araya gelerek ve onların görüş ve önerilerini dikkate alarak hazırlayacaklarını kaydetti. Başkan Kurt, "Stratejik Plan, Eskişehir'in sivil toplum örgütlerinin, halkın katılımıyla, mümkün olduğunca geniş bir katılımla; çok sayıda insanın düşüncesi alınarak stratejik plan oluşturulmalı. Bu belediye, sosyal demokrat bir anlayışla yönetiliyor. ve biz yoksulu, dezavantajlı grupları daha çok düşünen, halkla kavga etmeden bütünleşen bir belediyeyiz. Odunpazarı Belediyesi, hem denetime açık hem de şeffaf bir belediye. Katılımcı belediyecilik anlayışımızı geliştirerek, daha çok paydaşa ulaşmak istiyoruz. Hemşehrilerimizden web sitemizde bulunan paydaş anketimize katılmalarını rica ediyorum. Her görüş, öneri bizim için çok değerli" dedi. - ESKİŞEHİR