Odunpazarı Belediyesi Engelsiz Kreş Öğrencileri Havacılık Parkını Ziyaret Etti - Son Dakika
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Odunpazarı Belediyesi Engelsiz Kreş Öğrencileri Havacılık Parkını Ziyaret Etti

Odunpazarı Belediyesi Engelsiz Kreş Öğrencileri Havacılık Parkını Ziyaret Etti

Odunpazarı Belediyesi Ahmet Ara Engelsiz Gündüz Bakımevi ve Kreşi öğrencileri, Vecihi Hürkuş Havacılık Parkı'nı ziyaret ederek taşıtlar konusunu yaşayarak öğrendi.

21.05.2024 14:38  Güncelleme: 14:41
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Vecihi Hürkuş Havacılık Parkı'nı ziyaret eden Odunpazarı Belediyesi Ahmet Ara Engelsiz Gündüz Bakımevi ve Kreşi öğrencileri taşıtlar konusunu yaşayarak öğrendi.

Eskişehir'in belediyelere ait ilk engelli kreşi olan Odunpazarı Belediyesi Ahmet Ara Engelsiz Gündüz Bakımevi ve Kreşi'nde, eğitim devam ediyor. 3-6 yaş otizm ve zihinsel engelli çocukların eğitim ve öğretim gördüğü kreşte, son olarak Vecihi Hürkuş Havacılık Parkı'na gezi düzenlendi. Vecihi Hürkuş Havacılık Parkı'nı ziyaret eden minikler, parkta bulunan uçakları inceledi. Yetkililerden uçaklar ile ilgili bilgi alan minikler, taşıtlar konusunu yaşayarak öğrendi.

Engelsiz kreşte eğitim devam ediyor

Kreşte çocukların 3 saatlik grup eğitimlerinden yararlandığını kaydeden yetkililer, "Oyun, müzik, spor, sanat etkinlikleri, masa etkinlikleri yapan çocuklar, bahçeye de çeşitli ürünler ekiyor. Sosyal becerilerin gelişmesi için sosyal hayata uyum, akademik gelişim ve iletişim becerileri konularında da etkinler gerçekleştiren çocuklar, her anlamda gelişimlerini sağlamaya devam ediyor. Vecihi Hürkuş Havacılık Parkı'nda düzenlenen bu etkinlik de çocukların eğitiminin birer parçası. Ayrıca, Ahmet Ara Engelsiz Gündüz Bakımevi ve Kreşi'nde başvurular devam ediyor" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Odunpazarı Belediyesi Engelsiz Kreş Öğrencileri Havacılık Parkını Ziyaret Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Odunpazarı Belediyesi Engelsiz Kreş Öğrencileri Havacılık Parkını Ziyaret Etti - Son Dakika
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