Odunpazarı Belediyesi Engelsiz Kreş Öğrencileri Havacılık Parkını Ziyaret Etti

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Vecihi Hürkuş Havacılık Parkı'nı ziyaret eden Odunpazarı Belediyesi Ahmet Ara Engelsiz Gündüz Bakımevi ve Kreşi öğrencileri taşıtlar konusunu yaşayarak öğrendi.

Eskişehir'in belediyelere ait ilk engelli kreşi olan Odunpazarı Belediyesi Ahmet Ara Engelsiz Gündüz Bakımevi ve Kreşi'nde, eğitim devam ediyor. 3-6 yaş otizm ve zihinsel engelli çocukların eğitim ve öğretim gördüğü kreşte, son olarak Vecihi Hürkuş Havacılık Parkı'na gezi düzenlendi. Vecihi Hürkuş Havacılık Parkı'nı ziyaret eden minikler, parkta bulunan uçakları inceledi. Yetkililerden uçaklar ile ilgili bilgi alan minikler, taşıtlar konusunu yaşayarak öğrendi.

Engelsiz kreşte eğitim devam ediyor

Kreşte çocukların 3 saatlik grup eğitimlerinden yararlandığını kaydeden yetkililer, "Oyun, müzik, spor, sanat etkinlikleri, masa etkinlikleri yapan çocuklar, bahçeye de çeşitli ürünler ekiyor. Sosyal becerilerin gelişmesi için sosyal hayata uyum, akademik gelişim ve iletişim becerileri konularında da etkinler gerçekleştiren çocuklar, her anlamda gelişimlerini sağlamaya devam ediyor. Vecihi Hürkuş Havacılık Parkı'nda düzenlenen bu etkinlik de çocukların eğitiminin birer parçası. Ayrıca, Ahmet Ara Engelsiz Gündüz Bakımevi ve Kreşi'nde başvurular devam ediyor" dedi. - ESKİŞEHİR