Odunpazarı Belediyesi İş Sağlığı ve Güvenliği İçin Yeni Projeler Üretiyor

Odunpazarı Belediyesi hem iş sağlığı ve güvenliği hem de kamu kaynaklarını doğru ve etkili kullanmak adına gerçekleştirdiği çalışmalara devam ediyor.
Vatandaşın vergileri ile sağlanan kaynağın daha çok hizmete dönüşmesi için çalışmalarını sürdüren Odunpazarı Belediyesi, diğer taraftan da yeni projeler üretiyor. Kendi bünyesinde bulunan araçların tamir ve bakımını Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün Şantiyesine açtığı "Araç Bakım ve Onarım Atölyeleri"nde yapan belediye, personelin iş sağlığı ve güvenliği için yeni projeler üretiyor. Belediye, bu şekilde hem zaman hem kaynak tasarrufu yapıyor hem de personelin iş güvenliğini sağlıyor.
Emniyetli lastik tamir ve şişirme kafesi
Odunpazarı Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü son olarak, personelin iş sağlığı ve güvenliğini arttıracak yeni bir projeye imza attı. Müdürlük, bu çalışma ile lastik tamiri ve şişirmesi esnasında oluşabilecek iş kazalarını ve yaralanmaları en aza indirmeyi hedefliyor. "Emniyetli Lastik Tamir ve Şişirme Kafesi" adı verilen bu proje, Türkiye'de bir ilk. Belediye, Emniyetli Lastik Tamir ve Şişirme Kafesi için patent başvurusunu da yaptı.
"Ülkemizde yaptığımız bu sistemin daha basiti kullanılıyor"
Emniyetli Lastik Tamir ve Şişirme Kafesi'ni anlatan Ulaşım Hizmetleri Müdürü Yusuf Emre Antika, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü olarak iş sağlığı ve güvenliği için yeni bir proje ürettiklerini söyledi. "Emniyetli Lastik Tamir ve Şişirme Kafesi" adını verdikleri bu proje ile lastik tamiri ve şişirmesi esnasında oluşabilecek iş kazalarını ve yaralanmaları en aza indirmeyi hedeflediklerini kaydeden Antika, "Bu ülkemizde kullanılan bir yöntem değil. Ülkemizde yaptığımız bu sistemin daha basiti, sadece lastiği şişirme yöntemi olarak kullanılıyor. Genellikle lastik başka bir noktada tamir edilir, başka bir yerde de şişirme yapılır. Çalışanlar bu şişirme kısmının zaman kaybı olduğunu düşündüğü için tamir yapılan yerde şişirme yapıyorlar, maalesef bu aşamada da iş kazaları meydana geliyor. Biz, bunun önüne geçmek için tamir kısmını kafes içine alarak hem tamir hem de şişirme işlemini aynı noktada yapıyoruz" dedi.
"Personel iş kazasından korunmuş oluyor"
Sistemin aslında çok basit bir şekilde çalıştığını dile getiren Antika, tamir bölümünü tamamen kafes altına alıp, 2 tane swich koyarak sistemi aktif hale getirdiklerini anlattı. İlk swichin sisteme havayı vermesi gerektiğini, ikinci swich ise kapının tamamen kapalı ve personelin dışarı çıktığı uyarısı vererek sistemin çalıştığını teyit ettiğini belirten Antika, "Bu sayede personel dışarıda iken lastik şişmeye devam etmekte ve herhangi bir olumsuzluk olduğunda personel dışarıda olduğu için yaralanmalı ya da ölümlü bir kazadan korunmuş olmaktadır" diye konuştu. - ESKİŞEHİR
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