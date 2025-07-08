Odunpazarı Belediyesi, Muharrem Ayı\'nda Aşure İkramında Bulundu

Odunpazarı Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla birlik, dayanışma ve paylaşmanın simgesi olan aşureyi vatandaşlara ikram etti.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla gerçekleştirilen etkinlik çerçevesinde, Odunpazarı Belediyesi Aşevi'nde pişirilen aşureler ilçenin farklı noktalarında kurulan stantlarda vatandaşlara dağıtıldı. İlk dağıtım, Çarşı Camii, Yediler Parkı girişi ve Esnaf Sarayı önünde yapıldı. Aşure dağıtımına büyük ilgi gösteren vatandaşlar, hem geleneksel bir lezzetle buluşmanın hem de bu kültürel değerin yaşatılmasının mutluluğunu yaşadı. Vatandaşlar, böylesine anlamlı bir etkinlik düzenlediği için Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'a ve emeği geçen aşevi çalışanlarına teşekkür etti.

Dağıtımlar birkaç gün daha sürecek

Aşure dağıtımı bu noktalarla sınırlı kalmayacak. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, etkinlik 9 Temmuz Çarşamba günü Çarşamba Pazarı'nda, 11 Temmuz Cuma günü ise Gökmeydan Mahallesi Cuma Pazarı ile Emek Mahallesi Azerbaycan Kardeşlik Parkı'nda devam edecek. Odunpazarı Belediyesi'nin bu anlamlı etkinliği, toplumun her kesiminden insanları bir araya getirerek kültürel değerlerin yaşatılmasına katkı sağlarken, aynı zamanda toplumsal dayanışma ruhunu da pekiştiriyor. Belediye, Muharrem ayı boyunca bu tür etkinliklerle halkın yanında olmaya devam edecek. - ESKİŞEHİR