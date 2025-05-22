Odunpazarı Belediyesi\'nden Bayramda Dayanışma ve Paylaşma Yerel Uygulaması

Dayanışma ve paylaşma kültürünü sadece yıl boyunca değil, bayram günlerinde de yaşatmaya devam ededen Odunpazarı Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışının örnek uygulamalarından biri olan "Halk Market", Kurban Bayramında da ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında yer alarak gönülleri ısıtıyor.

Halk Market, bayramın manevi atmosferini toplumun her kesimine hissettirmek ve birlik duygusunu pekiştirmek amacıyla, ihtiyaç sahibi vatandaşlara bayram çikolatası, kolonya ve Türk kahvesi ikram ediyor. Bu ikramlar, yüzlerde tebessüm oluştururken, bayramın sıcaklığını ve samimiyetini de en içten haliyle yansıtıyor. "Bayramlar, en çok birlikte güzel. Halk Market aracılığıyla yalnızca temel ihtiyaçları karşılamakla kalmıyor, aynı zamanda vatandaşlarımızla güçlü bir gönül bağı kuruyoruz. Dayanışmayı bir kültür haline getirmek istiyoruz" diyen Odunpazarı Belediyesi yetkilileri, yürütülen bu sosyal destek çalışmalarının taşıdığı derin anlamı vurguladı.

Toplumsal dayanışmayı büyütmeyi, paylaşmanın gücünü herkese hissettirmeyi hedefleyen bu anlamlı uygulama; Odunpazarı Belediyesi'nin, insan odaklı sosyal hizmetlerdeki kararlılığını ve samimi yaklaşımını bir kez daha gözler önüne seriyor. Bayram vesilesiyle yapılan bu jestler, yalnızca ihtiyaçları karşılamakla kalmıyor, aynı zamanda toplumda güven, umut ve kardeşlik duygularını da yeşertiyor.

Odunpazarı Belediyesi, her bayram olduğu gibi bu bayramda da "birlikte daha güçlü" diyerek tüm vatandaşlara sevgi dolu bir bayram mesajı veriyor. - ESKİŞEHİR