Odunpazarı Belediyesi\'nden Hobi Bahçeleri İçin Başvurular Başladı

Odunpazarı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, hobi bahçeleri için yeni dönem başvurularının başladığını bildirdi.

Yapılan açıklamada, Gündoğdu Mahallesi Bahçesaray, Vadişehir Mahallesi Ihlamurvadi, Emek Mahallesi Türkmendağı ve Gönülbağı Hobi bahçeleri için 17 Ocak 2024 Çarşamba Günü başlayacak başvuruların, 2 Şubat 2024 Cuma Günü sona ereceği belirtildi. Hobi bahçeleri için Odunpazarı ilçesi sınırları içerisinde ikamet eden emekli, engelli ve birinci derece şehit yakınlarının başvuruda bulunabileceğini kaydeden yetkililer, müracaatların Odunpazarı Belediyesi'nin resmi web sitesinde bulunan duyurular sekmesinden çevrimiçi olarak yapılacağını söyledi. Hobi bahçelerinin yeni sahiplerinin başvurular sonunda Belediye Encümeni tarafından yapılacak olan kura çekimiyle belirleneceğini bildiren Belediye yetkilileri, ardından da kayıtların yapılacağını söyledi.

Kura çekilişi sonrasında kayıt yaptırmaya hak kazanan emekli vatandaşlardan; nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgah belgesi veya kişi üzerine kayıtlı fatura ve emekli cüzdanı fotokopisi, engelli vatandaşlardan; engelli kimlik kartı veya sağlık kurulu raporu, birinci derece şehit yakınlarından ise; Emekli Sandığı serbest kartı veya şehit yakını kimlik belgesi talep edilecek. Bu belgelere sahip olmayan vatandaşların kayıtları yapılmayacak. - ESKİŞEHİR