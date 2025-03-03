Odunpazarı Belediyesi'nden İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi - Son Dakika
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Odunpazarı Belediyesi'nden İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

Odunpazarı Belediyesi\'nden İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

Odunpazarı Belediyesi, çalışanlarına yönelik kapsamlı bir İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi düzenledi. Eğitimde, iş güvenliği kuralları, olası tehlikeler ve acil durum yönetimi gibi konular ele alındı.

03.03.2025 12:26  Güncelleme: 12:28
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Odunpazarı Belediyesi, belediye bünyesinde çalışan işçi ve memurlara yönelik kapsamlı bir İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi düzenledi.

"Risk alma, önlem al" sloganıyla Odunpazarı Belediyesi ve Odunpazarı Anonim Şirketi iş birliğiyle gerçekleştirilen eğitim, 100. Yıl Kültür Merkezi'nde yapıldı. Eğitim programına Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt da katıldı. Eğitim kapsamında personelin, iş yerinde dikkat etmesi gereken güvenlik kuralları, olası tehlikeler ve meslek hastalıkları gibi konular ele alındı. Yangın, acil durum yönetimi ve iş kazalarına karşı alınması gereken önlemler de uygulamalı olarak anlatıldı.

"Önce kendi güvenliğinizi sağlayın"

Eğitimde konuşan Başkan Kurt, "Odunpazarı Anonim Şirketi ve yöneticileri bu yıl iş güvenliği konusunda daha bilinçli bir adım atarak bu eğitimi düzenlediler. Kendilerine teşekkür ediyorum. Çalışanlarımızın, burada anlatılan bilgileri dikkatle dinleyerek işlerine güvenli bir şekilde devam etmelerini istiyorum. Önce insan diyoruz, önce insan güvenliği, iş güvenliği diyoruz. Önce kendi güvenliğimizi sağlamalı, sonra çevremize zarar vermemeyi öğrenmeliyiz" dedi.

Başkan Kurt ayrıca, belediye ve şirket bünyesinde şimdiye kadar büyük kazalar yaşanmadığını ancak bunun gelecekte olmayacağı anlamına gelmediğini belirterek, dikkatli ve bilinçli olunması gerektiğini vurguladı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Odunpazarı Belediyesi'nden İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi - Son Dakika

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