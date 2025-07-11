Odunpazarı Belediyesi\'nden Kadın İstihdamına Destek Projesi

Odunpazarı Belediyesi'nin kadın istihdamını desteklemek ve tasarruf sağlamak amacıyla kurduğu Tekstil Üretim ve Tasarım Merkezi, kamu kurumlarıyla iş birliği yaparak örnek projelere imza atmaya devam ediyor.

Kışlık iş kıyafetlerinden sonra, yazlık personel kıyafetlerinin ikinci üretim süreci de tamamlanarak Köyceğiz Belediyesi'ne teslim edildi. Üretim süreci, alanında uzman kadınlar tarafından büyük bir titizlikle yürütüldü. Bu iş birliği sayesinde hem maliyet açısından önemli bir tasarruf sağlandı hem de yerel iş gücü desteklendi.

Piyasa fiyatlarının yaklaşık yüzde 40 altında üretim yapan merkez, daha önce de Seyitgazi, Mahmudiye, Bilecik Çifteler, Alpu Belediyeleri ile Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ESTRAM için iş kıyafetleri üretmişti. Bu yeni iş birliğiyle birlikte, Odunpazarı Belediyesi'nin Tekstil Üretim ve Tasarım Merkezi, hizmet ağını genişletmeye ve kamu kurumlarıyla üretim dayanışmasını büyütmeye devam ediyor. Odunpazarı Belediyesi'nin iştirak şirketi Odunpazarı A.Ş bünyesinde faaliyet gösteren merkez, kaliteli üretim anlayışı ve kadın emeğine dayanan yapısıyla dikkat çekiyor. Yerel ekonomiye katkı sunan bu üretim modeli, aynı zamanda bölgesel kalkınmaya da önemli bir destek sağlıyor. Her geçen gün üretim kapasitesini artıran merkez, kamu sektörüne sunduğu hizmetlerle hem ticari bağları güçlendiriyor hem de kadın istihdamına yeni fırsatlar oluşturuyor.

Örnek iş birliği, güçlü dayanışma

Odunpazarı Belediyesi ile Köyceğiz Belediyesi arasında hayata geçirilen bu iş birliği, sadece iş kıyafeti üretiminin ötesinde, dayanışmacı bir yerel kalkınma modeli sunuyor. Kamu ihtiyaçlarının yerel üretimle karşılanması, hem tasarruf sağlıyor hem de emeğe değer veren sürdürülebilir bir üretim anlayışını yaygınlaştırıyor. - ESKİŞEHİR