Odunpazarı Belediyesi'nden Kadın İstihdamına Destek Projesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Odunpazarı Belediyesi'nden Kadın İstihdamına Destek Projesi

Odunpazarı Belediyesi\'nden Kadın İstihdamına Destek Projesi
11.07.2025 11:05  Güncelleme: 11:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Odunpazarı Belediyesi'nin Tekstil Üretim ve Tasarım Merkezi, kadın istihdamını artırmak ve tasarruf sağlamak amacıyla kamu kurumlarıyla iş birliği yaparak yazlık iş kıyafetleri üretimini tamamladı. Bu merkez, yerel iş gücünü destekleyerek maliyetleri düşürüyor ve kadınların ekonomiye katılımını sağlıyor.

Odunpazarı Belediyesi'nin kadın istihdamını desteklemek ve tasarruf sağlamak amacıyla kurduğu Tekstil Üretim ve Tasarım Merkezi, kamu kurumlarıyla iş birliği yaparak örnek projelere imza atmaya devam ediyor.

Kışlık iş kıyafetlerinden sonra, yazlık personel kıyafetlerinin ikinci üretim süreci de tamamlanarak Köyceğiz Belediyesi'ne teslim edildi. Üretim süreci, alanında uzman kadınlar tarafından büyük bir titizlikle yürütüldü. Bu iş birliği sayesinde hem maliyet açısından önemli bir tasarruf sağlandı hem de yerel iş gücü desteklendi.

Piyasa fiyatlarının yaklaşık yüzde 40 altında üretim yapan merkez, daha önce de Seyitgazi, Mahmudiye, Bilecik Çifteler, Alpu Belediyeleri ile Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ESTRAM için iş kıyafetleri üretmişti. Bu yeni iş birliğiyle birlikte, Odunpazarı Belediyesi'nin Tekstil Üretim ve Tasarım Merkezi, hizmet ağını genişletmeye ve kamu kurumlarıyla üretim dayanışmasını büyütmeye devam ediyor. Odunpazarı Belediyesi'nin iştirak şirketi Odunpazarı A.Ş bünyesinde faaliyet gösteren merkez, kaliteli üretim anlayışı ve kadın emeğine dayanan yapısıyla dikkat çekiyor. Yerel ekonomiye katkı sunan bu üretim modeli, aynı zamanda bölgesel kalkınmaya da önemli bir destek sağlıyor. Her geçen gün üretim kapasitesini artıran merkez, kamu sektörüne sunduğu hizmetlerle hem ticari bağları güçlendiriyor hem de kadın istihdamına yeni fırsatlar oluşturuyor.

Örnek iş birliği, güçlü dayanışma

Odunpazarı Belediyesi ile Köyceğiz Belediyesi arasında hayata geçirilen bu iş birliği, sadece iş kıyafeti üretiminin ötesinde, dayanışmacı bir yerel kalkınma modeli sunuyor. Kamu ihtiyaçlarının yerel üretimle karşılanması, hem tasarruf sağlıyor hem de emeğe değer veren sürdürülebilir bir üretim anlayışını yaygınlaştırıyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Odunpazarı Belediyesi, Yerel Haberler, Odunpazarı, Ekonomi, Kadın, Yerel, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Yerel Odunpazarı Belediyesi'nden Kadın İstihdamına Destek Projesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sivas’ta casusluk suçundan aranan şahıs kıskıvrak yakalandı Sivas'ta casusluk suçundan aranan şahıs kıskıvrak yakalandı
Okan Buruk’tan Hakan Çalhanoğlu açıklaması Okan Buruk'tan Hakan Çalhanoğlu açıklaması
Okan Buruk müjdeyi verdi: Bize transfer olmak istiyor Okan Buruk müjdeyi verdi: Bize transfer olmak istiyor
Bilecik’te iki ayrı noktada orman yangını Bilecik'te iki ayrı noktada orman yangını
Otel sahibi Halit Ergül hakim karşısında: Personelin dikkatsizliği yüzünden herkes bedel ödüyor Otel sahibi Halit Ergül hakim karşısında: Personelin dikkatsizliği yüzünden herkes bedel ödüyor
Napoli transferi durdurdu Osimhen transferinde sıcak saatler Napoli transferi durdurdu! Osimhen transferinde sıcak saatler
Burası Okyanus değil İstanbul’un göbeği Denize bakanlar gözlerine inanamadı Burası Okyanus değil İstanbul'un göbeği! Denize bakanlar gözlerine inanamadı
Beşiktaş Orkun Kökçü’nün transferini bitirdi İşte İstanbul’a geliş tarihi Beşiktaş Orkun Kökçü'nün transferini bitirdi! İşte İstanbul'a geliş tarihi
Damat düğünde babasını çileden çıkardı, en sonunda tokadı yedi Damat düğünde babasını çileden çıkardı, en sonunda tokadı yedi
İsrail Savunma Bakanı’ndan İran’a açık tehdit: Geri dönmemiz gerekirse, daha büyük bir güçle döneriz İsrail Savunma Bakanı'ndan İran'a açık tehdit: Geri dönmemiz gerekirse, daha büyük bir güçle döneriz
Dusan Tadic için resmi açıklama: Transfer etmeyeceğiz Dusan Tadic için resmi açıklama: Transfer etmeyeceğiz

14:13
PKK töreni için Ahmet Türk’ün 8 yıllık yasağı kaldırıldı
PKK töreni için Ahmet Türk'ün 8 yıllık yasağı kaldırıldı
13:11
Silahlarını yakan 30 teröristin mağaradan çıktığı anlar böyle görüntülendi
Silahlarını yakan 30 teröristin mağaradan çıktığı anlar böyle görüntülendi
13:03
AK Parti’den terör örgütü PKK’nın silah bırakmasıyla ilgili açıklama
AK Parti'den terör örgütü PKK'nın silah bırakmasıyla ilgili açıklama
12:52
PKK’nın silahlarını imha edildiği törende kimler yar aldı Bese Hozat da silahını yaktı
PKK'nın silahlarını imha edildiği törende kimler yar aldı? Bese Hozat da silahını yaktı
21:47
Beşiktaş ilk hazırlık maçında yerlileriyle galibiyete uzandı
Beşiktaş ilk hazırlık maçında yerlileriyle galibiyete uzandı
21:13
Bu nasıl otel sahibi Her soruya, “Burada öğrendim“ yanıtını verdi
Bu nasıl otel sahibi? Her soruya, "Burada öğrendim" yanıtını verdi
20:56
Böylesi görülmedi Gyökeres, o takıma transfer olmak için kız arkadaşından ayrıldı
Böylesi görülmedi! Gyökeres, o takıma transfer olmak için kız arkadaşından ayrıldı
20:48
Fenerbahçe Beko’da 3 yıllık imza
Fenerbahçe Beko'da 3 yıllık imza
20:04
Terör örgütü PKK’nın silah bırakacağı bölgeden ilk görüntüler
Terör örgütü PKK'nın silah bırakacağı bölgeden ilk görüntüler
20:02
Joao Felix yuvaya geri dönüyor
Joao Felix yuvaya geri dönüyor
20:00
Dusan Tadic için resmi açıklama: Transfer etmeyeceğiz
Dusan Tadic için resmi açıklama: Transfer etmeyeceğiz
19:58
İsrail Savunma Bakanı’ndan İran’a açık tehdit: Geri dönmemiz gerekirse, daha büyük bir güçle döneriz
İsrail Savunma Bakanı'ndan İran'a açık tehdit: Geri dönmemiz gerekirse, daha büyük bir güçle döneriz
19:56
Damat düğünde babasını çileden çıkardı, en sonunda tokadı yedi
Damat düğünde babasını çileden çıkardı, en sonunda tokadı yedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2025 15:46:36. #7.11#
SON DAKİKA: Odunpazarı Belediyesi'nden Kadın İstihdamına Destek Projesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.