Odunpazarı Belediyesi\'nden Kadın ve Ailelere Ücretsiz Destek Hizmetleri

Odunpazarı Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, kadınların güçlenmesi ve ailelerin desteklenmesi amacıyla ücretsiz hizmetler sunmaya devam ediyor.

Aile danışmanlığı, hukuki ve psikolojik destek gibi birçok alanda hizmet veren müdürlük, kadınlara yönelik eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarını da sürdürüyor. Kadını güçlendirme eğitimleri, toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimleri, kadına yönelik şiddete karşı erkek eğitimleri gibi önemli konularda bilinçlendirme faaliyetleri yürütülüyor. Ayrıca çeşitli atölye çalışmaları ve sağlık seminerleri de düzenleniyor. Tüm hizmetlerin ücretsiz olarak sunulduğu programlardan yararlanmak isteyenler, Odunpazarı Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'ne başvurabiliyor. Odunpazarı Belediyesi, kadınların ve ailelerin yaşam kalitesini artırmayı amaçlayan bu hizmetlere tüm vatandaşları davet ediyor. - ESKİŞEHİR