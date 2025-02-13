Odunpazarı Belediyesi\'nden Regaip Kandili\'nde Helva İkramı

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Odunpazarı Belediyesi, Regaip Kandili dolayısıyla şehrin üç farklı noktasında vatandaşlara helva ikramında bulundu.

Çarşı Camii, Esnaf Sarayı önü ve Hamamyolu Caddesi'nde gerçekleştirilen dağıtıma vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Ayrıca Odunpazarı Belediyesi Aşevi ve Erdal İnönü Halk Merkezi'nde bulunan Aşevi yemek dağıtım noktasında da ihtiyaç sahibi vatandaşlara helva ikram edildi. Odunpazarı Belediyesi Aşevi tarafından özenle hazırlanan ve paketlenen helvalar, belediye çalışanları tarafından vatandaşlara ulaştırıldı. Helva ikramı sırasında Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un selamı ve iyi dilekleri iletilirken, vatandaşların kandili kutlanarak dualarının kabul olması temenni edildi. Bu tür etkinlikleri gelenek haline getiren Odunpazarı Belediyesi'ne teşekkür eden vatandaşlar, uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi. - ESKİŞEHİR