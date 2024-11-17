Odunpazarı Belediyesi\'nden Ücretsiz LGS Hazırlık Atölyeleri

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Odunpazarı Belediyesi, eğitimde fırsat eşitliğini desteklemek ve ailelerin maddi yükünü hafifletmek amacıyla Emek Mahallesi'nde bulunan Emek Gençlik Merkezi'nde ücretsiz atölyeler düzenliyor.

Odunpazarı Belediyesi'nce 8'inci sınıflar için LGS Hazırlık Atölyeleri gerçekleştiriliyor. Bu çerçevede; Türkçe, Matematik, Fen Bilgisi ve Sosyal Bilgiler alanında atölyeler düzenleniyor. 6'ncı ve 7'nci sınıflar için Türkçe, Matematik, Fen Bilgisi ve Sosyal Bilgiler;

2'nci, 3'üncü, 4'üncü ve 5'inci sınıflar için ise Türkçe ve Matematik atölyeleri yapılıyor. Aynı zamanda 2'nci, 3'üncü ve 4'üncü sınıf öğrencileri Akıl ve Zeka Oyunları atölyelerine katılım sağlayabiliyor.

Sadece eğitime değil, aynı zamanda aile bütçelerine katkı sağlanıyor

Bu ücretsiz kurslar öğrencilerin akademik başarılarını arttırmayı, velilerin dershane ve özel ders masraflarını ortadan kaldırarak ekonomik açıdan rahatlamalarını amaçlıyor. Odunpazarı Belediyesi, bu projeyle sadece eğitime değil, aynı zamanda aile bütçelerine de katkıda bulunuyor. Toplumsal dayanışmanın en güzel örneklerinden birini sunan Odunpazarı Belediyesi, gençlerin geleceği için çalışmaya ve onların hayallerine ortak olmayı sürdürüyor. - ESKİŞEHİR