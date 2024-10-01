Odunpazarı Belediyesi Sunuculuk Atölyesi'ne 39 Aday Katılmaya Hak Kazandı - Son Dakika
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Odunpazarı Belediyesi Sunuculuk Atölyesi'ne 39 Aday Katılmaya Hak Kazandı

Odunpazarı Belediyesi Sunuculuk Atölyesi\'ne 39 Aday Katılmaya Hak Kazandı

Eskişehir'de Odunpazarı Belediyesi'nin düzenlediği Sunuculuk Atölyesi için 200 kişi ön kayıt yaptırırken, elemelere 57 aday katıldı ve 39'u atölyeye kabul edildi. Eğitmen Serpil Vurucu'nun liderliğinde gerçekleştirilen atölye, ücretsiz olarak diksiyon, beden dili ve hitabet dersleri sunacak.

01.10.2024 12:05  Güncelleme: 12:08
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Eskişehir'de eğitmenliğini Serpil Vurucu'nun üstlendiği Odunpazarı Belediyesi Sunuculuk Atölyesi'nin yeni dönem kayıtları sona ererken, 200 kişinin ön kayıt yaptırdığı atölye için 57 aday elemeye katılmaya hak kazandı.

Odunpazarı Belediyesi Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen elemede jüri üyesi olarak Sunuculuk Atölyesi Eğitmeni Serpil Vurucu, seslendirme sanatçısı Kadir Özübek, Kanal 26 Genel Koordinatörü Muharrem Esen, Utku Görkem Kırdemir ve Levent İnanlı yer aldı. Ön kayıt yaptıran 200 adaydan ön elemeye katılan 57 aday, yaklaşık 6 saat süren eleme sırasında jüri üyeleri karşısında yeteneklerini gösterdi. Jüri üyelerinin ince eleyip sık dokuduğu elemede 39 aday Sunuculuk Atölyesine katılmaya hak kazandı.

Sunuculuk Atölyesi'nde sadece diksiyon ve hitabet dersi olmadığını, beden dili, jest ve mimik kullanımı, akıcı Türkçe konuşma gibi çok fazla şeyi birlikte öğrenildiğini ifade eden yetkililer, Sunuculuk Atölyesi'nin farklı olduğu noktalardan birinin bu atölyenin ücretsiz olarak hizmet vermesi olduğuna dikkat çekti. Haftada 1 gün 6 saat olarak verilecek eğitimler 2 Ekim Çarşamba günü başlayacak. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Odunpazarı Belediyesi Sunuculuk Atölyesi'ne 39 Aday Katılmaya Hak Kazandı - Son Dakika

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