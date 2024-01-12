Odunpazarı Belediyesi Üç Aylar ve Regaip Kandili\'nde Helva Dağıttı

Odunpazarı Belediyesi, üç aylar ve Regaip Kandili dolayısıyla yatsı namazı sonrası 5 farklı noktada vatandaşlara helva dağıttı.

Odunpazarı Belediyesi, üç aylarve Regaip Kandili dolayısıyla Erenköy Mahallesi Merkez Cami, Emek Mahallesi Dilek Cami, 71 Evler Mahallesi Merkez Cami, Vişnelik Mahallesi Sami Ramazanoğlu Camii, Gündoğdu Mahallesi Emir Sultan Camii'nde helva dağıttı.

Odunpazarı Belediyesi Aşevi tarafından hazırlanan ve paketlenen helvalar, yatsı namazı sonrası vatandaşlara dağıtıldı. Helva dağıtımına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlara Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un selamını ve iyi dileklerini ileten belediye çalışanları, Başkan Kurt adına vatandaşların Regaip Kandilini kutlayarak, dualarının kabul olmasını diledi.

Odunpazarı Belediyesi'nin bu tür etkinlikleri gelenek haline getirdiğini belirten vatandaşlar, uygulamadan memnun olduklarını söyledi. Vatandaşlar, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'a teşekkür etti.