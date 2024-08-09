Odunpazarı Belediyesi Yaz Spor Okulları'nda Spor Yaralanmaları ve Sporcu Beslenmesi Semineri Düzenledi - Son Dakika
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Odunpazarı Belediyesi Yaz Spor Okulları'nda Spor Yaralanmaları ve Sporcu Beslenmesi Semineri Düzenledi

Odunpazarı Belediyesi Yaz Spor Okulları\'nda Spor Yaralanmaları ve Sporcu Beslenmesi Semineri Düzenledi

Odunpazarı Belediyesi, Yaz Spor Okulları çerçevesinde Hasan Polatkan Kültür Merkezi'nde 'Spor yaralanmaları ve sakatlıklar' ile 'Sporcu beslenmesi' konularının ele alındığı teorik eğitim semineri düzenledi.

09.08.2024 13:00  Güncelleme: 13:03
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Odunpazarı Belediyesi, Yaz Spor Okulları çerçevesinde Hasan Polatkan Kültür Merkezi'nde 'Spor yaralanmaları ve sakatlıklar' ile 'Sporcu beslenmesi' konularının ele alındığı teorik eğitim semineri düzenledi.

Odunpazarı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, her sene çocukların yaz aylarını verimli geçirmesi, tatil yaparken de kendilerini geliştirmesi ve spor yapması için Yaz Spor Okulları açıyor. Bu yıl futbol, basketbol, voleybol, tenis, hentbol, jimnastik, atletizm ve taekwondo branşlarında açılan yaz okulunda uygulama derslerinin yanı sıra teorik eğitim semineri gerçekleştirildi.

Seminere Yaz Spor Okulları'na giden genç sporcular ile Odunpazarı Belediyesi Başkan Vekili Uğur Yıldız katıldı. 'Spor yaralanmaları ve sakatlıklar' ile 'Sporcu beslenmesi' konularında düzenlenen eğitim seminerine konuşmacı olarak Özel Anadolu Hastanesi Ortopedi Bölümü ve Eskişehirspor Sağlık Kurulu Koordinatörü Op. Dr. Barış Kurtgöz ile Eskişehir Teknik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Celil Kaçoğlu katıldı. Op. Dr. Barış Kurtgöz spor yaralanmaları ve sakatlıklar üzerine konuşurken, Doç. Dr. Celil Kaçoğlu ise sporcu beslenmesi üzerine bilgiler verdi.

Düzenlenen seminere katılan eğitimcilere, program sonunda Odunpazarı Belediyesi Sıfır Atık Sporda Dönüşüm Projesi çerçeveinde üretilen ahşap plaketler taktim edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Odunpazarı Belediyesi Yaz Spor Okulları'nda Spor Yaralanmaları ve Sporcu Beslenmesi Semineri Düzenledi - Son Dakika

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