Odunpazarı Belediyesi Zabıta Ekiplerinden Semt Pazarlarında Denetim - Son Dakika
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Odunpazarı Belediyesi Zabıta Ekiplerinden Semt Pazarlarında Denetim

Odunpazarı Belediyesi Zabıta Ekiplerinden Semt Pazarlarında Denetim

Odunpazarı Belediyesi zabıta ekipleri, semt pazarlarında terazi ve etiket kontrolleri yaparak esnafı fiyat ve doğru etiketlendirme konularında bilgilendirdi. Denetimlerin amacı, vatandaşların daha sağlıklı ve güvenilir bir alışveriş yapmalarını sağlamak.

15.01.2025 11:44  Güncelleme: 11:46
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Odunpazarı Belediyesi Zabıta Ekipleri semt pazarlarında terazi ve etiket kontrolü yaparak, esnafı fiyat ve doğru etiketlendirme konuları hakkında bilgilendirdi.

Zabıta Ekipleri, semt pazarlarında gerçekleştirdiği denetimlerde terazi ve etiket kontrollerine ağırlık verdi. Vatandaşların daha sağlıklı ve güvenilir bir alışveriş yapabilmesi için yapılan denetimlerde, özellikle terazilerin doğru tartıp tartmadığı kontrol edildi. Zabıta ekipleri, beraberlerinde götürdükleri kilo gram ağırlıkları ile pazarcıların terazilerini denetleyerek herhangi bir hileye mahal verilmemesi için titizlikle çalıştı. Yanıltıcı tartımların önüne geçmek amacıyla yapılan bu kontroller, esnaf ve tüketiciler arasında güvenin tesis edilmesi açısından büyük önem taşıyor.

Esnaflar fiyat ve doğru etiketlendirme konusunda uyarıldı

Ayrıca ürün etiketlerinin mevzuata uygun olup olmadığı da denetlendi. Ürünlerin fiyatları, menşei ve diğer gerekli bilgilerin etikette doğru bir şekilde yer alması konusunda esnafa uyarılar yapıldı. Odunpazarı Belediyesi yetkilileri, bu tür denetimlerin düzenli aralıklarla devam edeceğini belirterek, vatandaşların herhangi bir olumsuz durumla karşılaştıklarında belediyeye başvurabileceklerini ifade etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Odunpazarı Belediyesi Zabıta Ekiplerinden Semt Pazarlarında Denetim - Son Dakika

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