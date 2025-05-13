Odunpazarı Engelsiz Yaz Okulu Kayıtları Başladı

Odunpazarı Belediyesi Ahmet Ara Engelsiz Gündüz Bakımevi ve Kreşi bünyesindeki Engelsiz Yaz Okulu, bu yaz da 3-6 yaş arası (36-79 ay) minik misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor.

Engelsiz Yaz Okulu kayıtları 30 Haziran 2025 Cuma gününe kadar devam edecek. Programa başvurmak isteyen ailelerin, 3-6 yaş arası çocukları için CÖZGER raporu ve varsa diğer engel raporlarını içeren belgelerle kayıt işlemlerini gerçekleştirmeleri gerekiyor. Yaz okulu programı, çocukların bireysel gelişimlerini desteklemek ve sosyal hayata uyumlarını kolaylaştırmak amacıyla çok yönlü etkinliklerle donatıldı. Grup kreş eğitimiyle çocukların birlikte öğrenme ve paylaşma becerileri desteklenirken, bireysel eğitimler her çocuğun kendi gelişim düzeyine uygun olarak planlanıyor. Oyun etkinlikleriyle eğlenerek öğrenmeleri hedeflenen çocuklar, müzik ve sanat çalışmaları sayesinde hayal dünyalarını keşfediyor. Spor etkinlikleriyle fiziksel gelişimleri desteklenen çocuklar, bahçe ve park etkinlikleri sayesinde doğayla iç içe zaman geçiriyor.

Çocukların iletişim becerilerine katkı sunuyor

Programda yer alan gezi ve gözlem çalışmalarıyla çocukların çevresel farkındalıkları artırılırken, sosyal hayata uyum çalışmaları iletişim ve etkileşim becerilerinin gelişimine katkı sunuyor. Aynı zamanda psikolojik danışmanlık hizmeti hem çocuklara hem de ailelerine destek sağlıyor. Aile eğitimleri, ebeveynlerin çocuklarının gelişim sürecine aktif katılımını teşvik ederken, akademik gelişim destekleri öğrenme süreçlerini yapılandırıyor. Programın bir diğer önemli ayağını oluşturan iletişim becerilerini geliştirme çalışmalarıyla çocukların kendilerini daha iyi ifade edebilmeleri amaçlanıyor. Bu kapsamlı yaz okulu, yalnızca çocukların gelişimini desteklemekle kalmıyor; aynı zamanda aileler için de sosyal ve psikolojik anlamda büyük bir destek sunuyor

Engelsiz Yaz Okulu'na kayıt yaptırmak isteyenler Vadişehir Mahallesi Tekinalp Caddesi No: 73/1 adresinde bulunan Ahmet Ara Engelsiz Gündüz Bakımevi ve Kreşi'ne şahsen başvuru yapabilir. Ayrıca bilgi almak isteyenler, belediyenin telefon hattından arayarak da detaylara ulaşabilir. - ESKİŞEHİR