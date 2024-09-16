Odunpazarı Halk Merkezleri Yeni Dönem Atölyeleri Başlıyor

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Odunpazarı Belediyesi halk merkezlerinin yeni dönem atölye kayıtlarına, kadınlar yoğun ilgi gösterdi.

Odunpazarı Belediyesi'nin "Halk için Halk Merkezleri" sloganı ile çalışmalarını yürüttüğü; 18 Halk Merkezi, yeni döneme hazırlanıyor. Sonbahar - kış döneminde birçok branşta açacağı atölyeler ile fark oluşturacak olan Halk Merkezlerinde, ön kayıtlar başladı. Dikiş, iğne oyası, ahşap ev dekorasyonu, resim, mefruşat, amigurumi, keçe, matematik, Fen bilgisi, Türkçe, İngilizce (Çocuk-yetişkin), modellerle eğlenceli matematik, takı, tığ örücülüğü, doll art, örgü, satranç, okuma, yazma, ahşap ev dekorasyonu, çini, aşçılık, keçe, pastacılık, punch, geri dönüşüm branşlarında açılacak olmak üzere 25 ayrı branşta açılacak atölyeler için kayıtlar, 20 Eylül Cuma günü sona erecek. Sabahın erken saatlerinde 17 farklı mahallede bulunan 18 halk merkezine giden kadınlar, halk merkezlerinde uzun kuyruklar oluşturdu. Yeni dönemde halk merkezlerinde yer alacak atölyelerle ilgili bilgi de alan kadınlar, istedikleri atölyelere ön kayıtlarını yaptırdı. - ESKİŞEHİR