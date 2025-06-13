Odunpazarı\'nda Babalar Günü Kutlaması

Odunpazarı Belediyesi'nce Emek ve Gültepe Mahallesi'nde bulunan Koca Çınar Yaşam Merkezleri'nde Babalar Günü anlamlı etkinliklerle kutlandı.

Hayatın farklı dönemlerinden geçmiş bilgelik dolu büyüklerin bir araya geldiği kutlamalar, coşku ve dayanışma içinde geçti. Emek Mahallesi'nde bulunan Koca Çınar Yaşam Merkezi'nde Babalar Günü için merkezin bahçesinde özel bir kutlama etkinliği düzenledi. Renkli anlara sahne olan etkinlikte, koca çınarlar şarkılar ve türküler eşliğinde gönüllerince eğlendi. Merkez bahçesinde kurulan piknik sofralarında dostluklar tazelendi, paylaşılan hatıralarla gün renklendi. Gültepe Mahallesi Üniversite Evleri'nde bulunan Koca Çınar Yaşam Merkezi'nde ise bu özel gün doğayla iç içe kutlandı. Mamuca Göleti'nde gerçekleştirilen Babalar Günü pikniği oyunlar, müzikler ve neşeli sohbetlerle dolu dolu geçti. Katılımcılar birlikte türkü söyleyip oyunlar oynarken, huzurlu doğa eşliğinde keyifli bir gün geçirdi.

Büyüklerin yaşamın her anında kendilerini değerli hissetmeleri için çalışmalar sürecek

Odunpazarı Belediyesi'nin her yaştan vatandaşın sosyal yaşamda aktif biçimde yer almasını önemseyerek yürüttüğü çalışmalarla, kıdemli yurttaşlara yönelik hizmetlerini sürdürdüğü belirtildi. Koca Çınar Yaşam Merkezleri'nde düzenlenen bu etkinliklerin büyüklerin verdikleri emekler için bir teşekkür niteliği taşıdığı ifade edildi. Belediye ekiplerinin, toplumun hafızası olan büyüklerin yaşamın her anında kendilerini değerli hissetmeleri için çalışmalara devam edeceği vurgulandı. - ESKİŞEHİR