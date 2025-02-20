Odunpazarı'nda Çocuklara Hijyen Eğitimi - Son Dakika
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Odunpazarı'nda Çocuklara Hijyen Eğitimi

Odunpazarı\'nda Çocuklara Hijyen Eğitimi

Odunpazarı Belediyesi ve Acıbadem Hastanesi iş birliğiyle düzenlenen eğitimde, çocuklara enfeksiyon etkileri ve hijyenin önemi anlatıldı. Eğlenceli aktivitelerle desteklenen eğitimde yaklaşık 600 çocuk, hijyen kuralları hakkında bilgi sahibi oldu.

20.02.2025 12:05  Güncelleme: 12:11
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Odunpazarı Belediyesi ve Acıbadem Hastanesi iş birliğiyle başlatılan sağlık eğitimleri kapsamında, çocuklar için "Enfeksiyon Etkileri ve Bulaşma Yolları" konulu eğitim düzenlendi.

Uzman Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Leman Budak tarafından verilen eğitim, ilçedeki tam zamanlı kreşlerde gerçekleştirildi. Eğitimde, çocuklara mikropların nasıl yayıldığı, hijyenin önemi ve hastalıklardan korunma yöntemleri anlatıldı. Miniklerin anlayabileceği bir dille aktarılan bilgiler, interaktif oyunlar ve görsellerle desteklenerek eğlenceli hale getirildi. Özellikle el yıkamanın önemi vurgulanırken, çocuklara günlük hayatta dikkat etmeleri gereken hijyen kuralları eğlenceli aktivitelerle öğretildi. Yaklaşık 600 çocuğun katıldığı eğitim sonunda miniklere, öğrendiklerini pekiştirmeleri için "Köpük Balığı" sertifikası verildi. Eğitimlerin, çocukların hijyen bilincini artırarak, sağlıklı bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlaması hedefleniyor. Odunpazarı Belediyesi yetkilileri, çocuklara yönelik bu tür bilinçlendirme çalışmalarının devam edeceğini belirterek, sağlıklı nesiller yetiştirmek adına benzer projelerin sürdürüleceğini ifade etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Odunpazarı'nda Çocuklara Hijyen Eğitimi - Son Dakika

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