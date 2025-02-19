Odunpazarı'nda Kadınlara Yönelik Halk Merkezleri Etkinliği - Son Dakika
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Odunpazarı'nda Kadınlara Yönelik Halk Merkezleri Etkinliği

Odunpazarı\'nda Kadınlara Yönelik Halk Merkezleri Etkinliği

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Kırmızıtoprak Mahallesi'ndeki halk merkezinde kadınlarla bir araya gelerek kurslara olan ilgi ve deneyimlerini dinledi. Başkan Kurt, kadınların ekonomik bağımsızlıklarını kazanmaları için atölye ve etkinliklerin devam edeceğini vurguladı.

19.02.2025 14:34  Güncelleme: 14:38
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Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Kırmızıtoprak Mahallesi'nde bulunan Prof. Dr. Orhan Oğuz Halk Merkezi'nde kadınlarla bir araya geldi.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada, Başkan Kurt ve katılımcılar birlikte yemek yiyerek keyifli anlar paylaştı. Kadınların deneyimlerini dinleyen ve kurslara gösterdikleri ilgi ile heyecanı gözlemleyen Başkan Kurt, bu durumun kendilerini çok mutlu ettiğini ifade etti.

"Öğrenin, üretin ve ürettiklerinizi de ekonomiye kazandırın diye çalışıyoruz"

Başkan Kurt, halk merkezlerinin vatandaşların sosyal yaşamlarını zenginleştiren ve yeteneklerini keşfetmelerine imkan tanıyan önemli alanlar olduğunu vurguladı. Bu merkezlerde kazanılan beceriler ve paylaşılan güzel anıların ayrı bir değer taşıdığını belirten Kurt, her bir kursiyere emekleri ve katkıları için teşekkür etti. 17 mahallede açtığı 18 halk merkezi ile kadınların sosyal ve ekonomik hayatta daha fazla söz sahibi olabilmeleri için çeşitli atölye ve etkinlikler düzenlediklerini ifade eden Başkan Kurt, bu kapsamda Prof. Dr. Orhan Oğuz Halk Merkezi'nde düzenlenen atölyelerin büyük ilgi gördüğünü kaydetti. Halk merkezlerinde kadınlarla bir araya gelmeye devam edeceklerini belirten Başkan Kurt, onların sorunlarını, taleplerini dinleyerek notlar aldıklarını söyledi. Kadınları ve çocukları mutlu bir Odunpazarı için çalışmayı sürdüreceklerinin altını çizen Başkan Kurt, "Odunpazarında ekonomik bağımsızlığını kazanan, kendi ayakları üzerinde güvenle durabilen kadınların sayısının artmasını istiyoruz. Bunun için halk merkezleri açıyor, bu merkezlerde atölyeler düzenliyoruz. Yeni şeyler öğrenin, üretin ve ürettiklerinizi de ekonomiye kazandırın diye çalışıyoruz" dedi.

Etkinliğe katılan kadınlar da halk merkezlerinde düzenlenen atölye ve etkinlikler sayesinde hem yeni beceriler kazandıklarını hem de sosyal ilişkilerini güçlendirdiklerini belirterek, Başkan Kurt'a teşekkür etti. Bu tür buluşmaların ve desteklerin devam etmesini isteyen kadınlar, halk merkezlerinin kendileri için birer terapi alanı olduğunu ifade etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Odunpazarı'nda Kadınlara Yönelik Halk Merkezleri Etkinliği - Son Dakika

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