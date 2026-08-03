Of Yaz Kültür ve Sanat Festivali Sona Erdi

HABER: Gencağa KARAFAZLI

(TRABZON) – Trabzon'un Of ilçesinde bu yıl 9'uncusu düzenlenen "Of Yaz Kültür ve Sanat Festivali", iki gün süren renkli etkinliklerin ardından sona erdi. Of Folklor Derneği tarafından organize edilen festival, kültürel çeşitliliği ve sanatsal zenginliği ön plana çıkaran programıyla binlerce kişiyi bir araya getirdi.

Festivalin dikkat çeken anlarından biri, Grup Peradi'nin sahne performansı oldu. Kürtçe başta olmak üzere 12 farklı dilde seslendirdikleri türkülerle izleyicilerin karşısına çıkan grup, dinleyicilerden uzun süre alkış aldı.

Of Folklor Derneği'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen festival, aynı zamanda bölgedeki çevresel sorunlara dikkat çekti. HES projeleri, taş ocakları ve maden faaliyetlerine karşı dayanışma çağrılarının yapıldığı etkinlik, sanat ile toplumsal duyarlılığı bir araya getirdi.

Festivalin ilk günü, kültürel mirasın tanıtıldığı stantlar ve çeşitli etkinliklerle başladı. Alanda kurulan stantlarda, yaklaşık iki asırlık geleneksel kıyafetler ve geçmişte kullanılan üretim araçları sergilendi.

İkinci gün ise katılımın arttığı festivalde, binlerce kişi gün boyunca süren konser ve etkinliklerle unutulmaz anlar yaşadı. Of Folklor Derneği bünyesinde yetişen sanatçıların yanı sıra Önder Gider, Grup Harman, kaval sanatçısı Tayyip Beşinci, DJ Efecan Saral, Grup Peradi, Dursun Dereli ve Grup İmera sahne aldı.

Kapanışta konuşan Of Folklor Derneği Koordinatörü İhsan Hacıbektaşoğlu, organizasyona destek veren iş insanı Alaattin İlyas Saral'a ve festivale katılım gösteren Doğu Karadeniz halkına teşekkür etti. Hacıbektaşoğlu, kültür ve sanat faaliyetlerini yıl boyunca sürdüreceklerini belirterek, "Bu büyük ilgi ve destek bizlere güç verdi. Kültürümüzü yaşatmaya ve gelecek nesillere aktarmaya devam edeceğiz. Tüm hemşeHrilerimizi şimdiden 10. Of Yaz Kültür ve Sanat Festivali'nde buluşmaya davet ediyoruz" dedi.