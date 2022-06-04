"Öğrenci Gözünden Eskişehir" sergisi beğeni topladı - Son Dakika
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"Öğrenci Gözünden Eskişehir" sergisi beğeni topladı

04.06.2022 13:25
"Öğrenci Gözünden Eskişehir" sergisi beğeni topladı

Çağfen Koleji Fotoğrafçılık Kulübü'nün düzenlediği "Öğrenci Kadrajından Eskişehir" fotoğraf yarışmasının sergisi Alaaddin Park'ta açıldı, fotoğraflar beğeni topladı.

Çağfen Koleji Fotoğrafçılık Kulübü'nün düzenlediği "Öğrenci Kadrajından Eskişehir" fotoğraf yarışmasının sergisi Alaaddin Park'ta açıldı, fotoğraflar beğeni topladı.

Sergi açılışına, Çağfen Koleji Kurucu Temsilcisi Serkan Can Zengin, Çağfen Koleji Okul Müdürü Reyhan Arslanhan, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Toplam 16 fotoğrafın sergilendiği sergide, dereceye giren öğrencilere ödüller verildi. Fotoğraf Yarışması jüri üyeliğini Eskişehir'in önemli akademisyenleri ve Fotoğraf Sanatçıları üstlendi. Yarışmanın birincisi Beyhan Rıfat Çıkılıoğlu Anadolu Lisesi öğrencisi Enes Karaca oldu.

"Öğrenci Kadrajından Eskişehir'i gördük"

Çağfen Koleji Kurucu Temsilcisi Serkan Can Zengin, fotoğrafçılığın bakmak ile görmek arasındaki farkı çocuklara öğretmek açısından çok önemli bir uğraş ve deneyim olduğunu belirterek, öğrencilere bu tür etkinliklerle farklı yeteneklerini ortaya koyma olanakları da sağladıklarını ifade etti. Serkan Can Zengin, "Eskişehir'imizi bir de öğrencilerimizin gözünden görmenin hepimiz için çok güzel bir tecrübe olduğunu düşünüyorum. Yarışmaya katılan tüm öğrencilerimizi kutluyorum ve tebrik ediyorum. Çağfen Koleji olarak bu tür etkinliklerimiz devam edecek" dedi. - ESKİŞEHİR

Öğrenci Gözünden Eskişehir sergisi beğeni topladı
Öğrenci Gözünden Eskişehir sergisi beğeni topladı
Öğrenci Gözünden Eskişehir sergisi beğeni topladı

YORUMLAR
500
Yeğenlerini para meselesi nedeniyle öldürmüş (2) Yeğenlerini para meselesi nedeniyle öldürmüş (2) Hem doğayı temizliyor hem de para kazanıyor Hem doğayı temizliyor hem de para kazanıyor
Kaynak: İHA

Serkan Can, Eskişehir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 'Öğrenci Gözünden Eskişehir' sergisi beğeni topladı - Son Dakika

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