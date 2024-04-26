Öğrenci, Sevdiği Öğretmenin İsmini Oğlağına Verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Öğrenci, Sevdiği Öğretmenin İsmini Oğlağına Verdi

Öğrenci, Sevdiği Öğretmenin İsmini Oğlağına Verdi

Van'ın Gürpınar ilçesinde görev yapan sınıf öğretmeni ile öğrencisi arasında sosyal medyaya yansıyan diyalog, izleyenleri gülümsetirken öğrencinin oğlağına öğretmeninin ismini verdiği ortaya çıktı. Gürpınar ilçesindeki Kırkgeçit İlkokulu'nda görevli sınıf öğretmeni Umut Gürpınar ile öğrencisi Umut Berge'nin 'yeni doğan oğlak' görüntüsü sosyal medyada milyonlara ulaştı. Öğrenci, oğlağa öğretmeninin ismini verdiğini söyledi.

26.04.2024 11:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'ın Gürpınar ilçesinde görev yapan sınıf öğretmeni ile öğrencisinin sosyal medyaya yansıyan diyalogu izleyenleri gülümsetirken öğrencinin oğlağına ise çok sevdiği öğretmeninin ismini verdiği ortaya çıktı.

Gürpınar ilçesinde yer alan Kırkgeçit İlkokulunda görevli sınıf öğretmeni Umut Gürpınar ile öğrencisi Umut Berge'nin 'yeni doğan oğlak' görüntüsü sosyal medya platformlarında milyonlara ulaştı. İzleyenleri gülümseten diyalog, sınıf öğretmeni Gürpınar ile kucağında oğlak olan öğrenci Berge arasında geçti. Sınıf öğretmeni Gürpınar, evine döndüğü sırada kucağında yeni doğan sevimli bir oğlakla öğrencisi Berge geldi. Berge, "Öğretmenim bakın bizim keçimiz oldu" dedi. Bu sırada oğlağın güzel olduğunu söyleyen öğretmen, ayrıca oğlağın adını sordu. Öğrencinin ise 'Emrah' diye cevap vermesi izleyenleri gülümsetti.

"Paylaşılan video çok beğenildi"

İHA muhabirine konuşan Sınıf Öğretmeni Umut Gürpınar, okuldan çıkıp eve doğru giderken Umut isimli öğrencisinin kucağında oğlakla kendisine doğru geldiğini belirtti. Bunun güzel bir anı olacağını düşünerek cep telefonunu çıkarıp kayıt altına aldığını ifade eden Gürpınar, "O anda spontane olarak oğlağın adını sordum. Umut da o an düşünerek oğlağın adının 'Emrah' olduğunu söyledi. Bunu sosyal medyada paylaştığımda çok fazla insanın beğendiğini, insanların talep gösterdiğini gördüm. Bu da bizi çok mutlu etti. Köy öğrencileri merkezde yer alanlara göre daha naif, daha temiz, biraz daha yaşantıları az çocuklar oluyorlar. Ben köy öğretmeni olmayı çok seviyorum. Öğretmenliğin en kutsal yapıldığı yerler. Umut; akıllı, zeki ve akademik başarısı yüksek bir öğrencimizdir" dedi.

Köyde yaşayan çocukların tamamında hayvanlara karşı bir sevgi olduğunu dile getiren Gürpınar, "Çocuklar, bir keçiyle karşılaşınca korkmak, çekinmek yerine sarılıp, kucaklayıp öğretmene koşarak getirebiliyor" diye konuştu.

Hayvanları çok sevdiğini söyleyen minik öğrenci Umut Berge ise oğlağa çok sevdiği 'Emrah' öğretmenin ismini verdiğini kaydetti. - VAN

Kaynak: İHA

Sosyal Medya, Van, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Öğrenci, Sevdiği Öğretmenin İsmini Oğlağına Verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:22 Bakan Şimşek: Enflasyon yaz aylarında hızla düşecek Bakan Şimşek: Enflasyon yaz aylarında hızla düşecek
12:07 Köklü tasarruf tedbirleri hayata geçiyor Zorunlu olmayan tüm servisler kaldırılacak, memura kart verilecek Köklü tasarruf tedbirleri hayata geçiyor! Zorunlu olmayan tüm servisler kaldırılacak, memura kart verilecek
10:42 Fatih Erbakan’ı neden çağırmadılar AK Parti cephesinden ilk açıklama geldi Fatih Erbakan'ı neden çağırmadılar? AK Parti cephesinden ilk açıklama geldi
09:59 İnfial yaratan görüntü Filistin’e destek veren profesörü ters kelepçeyle gözaltına aldılar İnfial yaratan görüntü! Filistin'e destek veren profesörü ters kelepçeyle gözaltına aldılar
09:05 Eski Patiswiss CEO’su Tunaoğlu’yla ilgili yeni iddia Çalışanlarına mobbing yapıp, azarlamış Eski Patiswiss CEO'su Tunaoğlu'yla ilgili yeni iddia! Çalışanlarına mobbing yapıp, azarlamış
12:37 Cezaevinde 37 kiloya kadar düşen Nihal Candan tahliye edildi Cezaevinde 37 kiloya kadar düşen Nihal Candan tahliye edildi
12:19 Galatasaray, Adana Demirspor maçında Portekizli hakem VAR’da Galatasaray, Adana Demirspor maçında Portekizli hakem VAR'da
12:16 İspanya’da Otomatından Böcek Dolu Kahve İçen Genç Kız Hastanelik Oldu İspanya'da Otomatından Böcek Dolu Kahve İçen Genç Kız Hastanelik Oldu
11:53 Okulda öğretmen yumruklayan veli gözaltına alındı Okulda öğretmen yumruklayan veli gözaltına alındı
10:56 AK Parti, kendini yere atıp debelenen meclis üyesi hakkında disiplin soruşturması başlattı AK Parti, kendini yere atıp debelenen meclis üyesi hakkında disiplin soruşturması başlattı
10:43 İskenderun’da silahlı saldırıya uğrayan imam hayatını kaybetti İskenderun'da silahlı saldırıya uğrayan imam hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2024 12:41:24. #1.13#
SON DAKİKA: Öğrenci, Sevdiği Öğretmenin İsmini Oğlağına Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement