Örgü çiçek ve oyuncaklar çiftler tarafından sıklıkla tercih ediliyor

Eskişehir'de ördüğü el emeği çiçeklerle harçlığını çıkaran 22 yaşındaki öğrenci Yeliz Elmas, 2 yılda işini büyütürken özel günlerde siparişlere yetişmekte zorlanıyor.

Anadolu Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi Yeliz Elmas, 2 yıl önce hobi olarak başladığı örgü çiçek ve pelüş oyuncak yapımını profesyonel bir girişime dönüştürdü. İlk başlarda sadece çevre esnaftan esinlenen ve boş zamanlarını değerlendiren Elmas, artık ürünlerini internet üzerinden ve belediyenin düzenlediği tezgahlar aracılığıyla doğrudan tüketicilerle buluşturuyor.

Çiftlerin yeni favorisi elişi pelüş oyuncaklar

Örgü çiçek buketlerinin yanı sıra pelüş oyuncak tasarımıyla da fark oluşturan Yeliz Elmas'ın son dönemdeki en popüler ürünü ise pelüş ayı ve geyikler oldu. Bu fikri yurt dışından ilham alarak Türkiye'ye uyarlayan genç girişimci, pelüş oyuncakların yapımının bazen bir günü aştığını ifade etti. Oyuncakların, başlarda çocukların ilgisini çekeceğini düşündüğünü fakat daha çok en çok genç çiftlerin birbirlerine hediye olarak alındığını belirten Elmas, özellikle Anneler Günü ve Sevgililer Günü'nde yoğun bir mesai harcıyor. Örgü buketlerin fiyatı bin TL'den başlarken, kişiselleştirilebilen pelüş geyikler ise bin 500 TL'den alıcı buluyor. Elmas, gelecekte daha büyük projeleri hayata geçirmeyi hedefliyor.

"Müşterinin isteğine göre kişiselleştirilebiliyor"

Örgü çiçeklerin yanı sıra pelüş oyuncaklarında oldukça ilgi gördüğüne değinen genç girişimci Yeliz Elmas, "İki yıldır bu işle uğraşıyorum. Aynı zamanda son zamanlarda pelüş yapmaya da başladım. Satışlarımı artık internet üzerinden gerçekleştiriyorum ve belediyenin düzenlediği tezgahlara da katılıyorum. Bu şekilde kitlemle olabildiğince buluşmaya çalışıyorum.

Buketlerin yapımı büyüklüğüne göre ortalama bir günü aşabiliyor. Daha büyük buketlerin tamamlanması ise iki veya üç gün sürebiliyor. Fiyatlar genellikle bin TL'den başlıyor ancak her bütçeye uygun çiçek hazırlayabiliyorum. Pelüş oyuncaklardan ayıcıkların fiyatı 600 - 700 TL bandında. Geyikler ise emeklerinden dolayı biraz daha pahalı; fiyatları bin 500 TL'den başlıyor ve müşterinin isteğine göre kişiselleştirilebiliyor. Şu anki hedefim küçük adımlarla ilerlemek ama ilerleyen süreçte daha büyük projeler hayata geçebilirim" dedi.

"En yoğun olduğum dönemler Anneler Günü ve Sevgililer Günü"

Türkiye'de bu işi ilk kendisinin yaptığını söyleyen ve şu anda özel günlerde siparişlere yetişemediğini söyleyen Yeliz Elmas şöyle konuştu;

"Şu anda pelüş geyiklerim çok popüler. Bunları yurt dışından görmüştüm; Türkiye'de yapan kimse yoktu. Kendi tarzıma uyarlayarak Türkiye'ye getirdim. Yapılışı diğer pelüşlere göre biraz daha zahmetli ve uzun vakit alıyor. Bazen bir günü bile aşabiliyor ama o kadar sevimliler ki bu emeğe kesinlikle değiyor. Başlangıçta çocukların daha çok tercih edeceğini düşünmüştüm ama çocuklardan ziyade gençler ilgi gösteriyor. Genellikle beyefendiler sevgilileri için alıyorlar, hanımefendiler bu ürünleri çok beğeniyor. En yoğun olduğum dönemler Anneler Günü ve Sevgililer Günü. Kadınlar Günü gibi diğer dönemlerde çok fazla sipariş olmuyor ancak bahsettiğim bu iki özel günde oldukça yoğun sipariş alıyorum. Bana bu işi nasıl öğrendiğimi soran çok oluyor. Maalesef eğitim veremiyorum çünkü öğretmek gerçekten çok zor bir iş. Ben de internetten öğrendiğim için diğer arkadaşlara internet üzerinden araştırma yaparak öğrenebileceklerini tavsiye ediyorum." - ESKİŞEHİR