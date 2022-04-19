Öğrenci yurdunda pişirilen yemekler ihtiyaç sahiplerine de veriliyor - Son Dakika
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Öğrenci yurdunda pişirilen yemekler ihtiyaç sahiplerine de veriliyor

19.04.2022 11:35
Öğrenci yurdunda pişirilen yemekler ihtiyaç sahiplerine de veriliyor

DÜZCE (İHA) – Konuralp Kız Öğrenci Yurdu'nda pişirilen yemekler ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılıyor.

DÜZCE (İHA) – Konuralp Kız Öğrenci Yurdu'nda pişirilen yemekler ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Konuralp Kız Öğrenci Yurdu'nda yeni bir çalışma başlatıldı. Proje çerçevesinde yurtta yapılan ve fazla olan yemekler, paketlere konularak hazırlanıyor. Hazırlanan paketler, öğrenciler ve çalışanlar tarafından yurt yakınında evleri bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlara veriliyor. - DÜZCE

Öğrenci yurdunda pişirilen yemekler ihtiyaç sahiplerine de veriliyor
Öğrenci yurdunda pişirilen yemekler ihtiyaç sahiplerine de veriliyor
Öğrenci yurdunda pişirilen yemekler ihtiyaç sahiplerine de veriliyor

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Konuralp, gençlik, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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