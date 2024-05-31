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Öğrenciler, hazırladıkları minyatürlerle fetih coşkusu yaşattı

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesi Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan minyatürlerle fetih coşkusu yeniden yaşatıldı.

İstanbul'un Fethinin 571. yılı nedeniyle Ünye Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencileri, okulun bahçesinde uzun uğraşlarla hazırladıkları minyatür eserlerden oluşan sergiyi ziyarete açtı. İstanbul fethinin coşkusunu yeniden yaşamak ve geçmişteki değerleri yeniden canlandırmak için okulun konferans salonunda kutlama programı düzenlendi. Öğrenciler Türkiye'de bir çağın kapanıp, yeni bir çağın açılmasına vesile olan İstanbul'un fethi nedeniyle, hazırladıkları koreografi, şiir, gösterilerle geçmişin izlerini yeniden canlandırdı.

Programın açılışında konuşan Ünye Anadolu İmam Hatip Lisesi Tarih Öğretmeni Nuriye İlhan, "İstanbul kapılarının 21 yaşındaki Fatih Sultan Mehmet'in Osmanlılara açtığı gündür. Osmanlı ve dünya tarihinde yeni bir dönemdir. Tarihin en büyük imparatorluklarından Bizans İmparatorluğu tarih sahnesinden çekilirken, Osmanlı Devleti sözü geçen bir imparatorluk olarak dünyadaki yerini almıştır. Bir çağ kapanıyor, yeni bir çağ açılıyordu. Sultan 2'nci Mehmet nice imparatorun, sultanların hayallerini süsleyen İstanbul'u 29 Mayıs 1453'te fetih etti ve Fatih unvanını aldı. Hiç kimsede bu sıfat böylesine kalıcı etkili bir tanımlamaya dönüşmedi. 21 yaşında emsalsiz bir başarıya imza atarak hayalleri gerçeğe dönüştüren genç hükümdar, asırları geride bırakmasına rağmen bu fethiyle anılmaya devam ediyor" diye konuştu.

Haftalardır hazırlanan minyatür eserler ziyaretçilerden tam not aldı

Programa katılan Ünye İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Tokgöz, öğrencilerin ve öğretmenlerin hazırladıkları minyatür eserlerin yer aldığı sergide incelemelerde bulundu. Gerçeğine birebir yakın yapılan çalışmaları inceleyen Tokgöz, minyatür eserlerin başarılı olduğunu ifade ederek, öğrencileri ve öğretmenleri tebrik etti. Tokgöz ayrıca, çalışmaların okulun bir alanında sergilenerek diğer öğrencilerinde görmesi gerektiğine dikkat çekti.

Okul bahçesinde devam eden fetih coşkusu etkinlikleri ip atlama, yumurta, halat çekme, çuval yarışmalarıyla sona erdi. Program sonrası yarışmalarda birincilik elde eden öğrencilere ise çeşitli hediyeler verildi.