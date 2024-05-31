Öğrenciler, hazırladıkları minyatürlerle fetih coşkusu yaşattı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Öğrenciler, hazırladıkları minyatürlerle fetih coşkusu yaşattı

Ünye Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencileri, İstanbul'un Fethinin 571. yılı nedeniyle minyatürlerle fetih coşkusunu yeniden canlandırdı. Okul bahçesinde sergilenen minyatür eserlerin yanı sıra konferans salonunda düzenlenen kutlama programında öğrenciler, koreografi, şiir ve gösterilerle İstanbul fethinin izlerini canlandırdı. Program sonunda yapılan yarışmalarda birincilik elde eden öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

31.05.2024 00:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Öğrenciler, hazırladıkları minyatürlerle fetih coşkusu yaşattı

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesi Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan minyatürlerle fetih coşkusu yeniden yaşatıldı.

İstanbul'un Fethinin 571. yılı nedeniyle Ünye Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencileri, okulun bahçesinde uzun uğraşlarla hazırladıkları minyatür eserlerden oluşan sergiyi ziyarete açtı. İstanbul fethinin coşkusunu yeniden yaşamak ve geçmişteki değerleri yeniden canlandırmak için okulun konferans salonunda kutlama programı düzenlendi. Öğrenciler Türkiye'de bir çağın kapanıp, yeni bir çağın açılmasına vesile olan İstanbul'un fethi nedeniyle, hazırladıkları koreografi, şiir, gösterilerle geçmişin izlerini yeniden canlandırdı.

Programın açılışında konuşan Ünye Anadolu İmam Hatip Lisesi Tarih Öğretmeni Nuriye İlhan, "İstanbul kapılarının 21 yaşındaki Fatih Sultan Mehmet'in Osmanlılara açtığı gündür. Osmanlı ve dünya tarihinde yeni bir dönemdir. Tarihin en büyük imparatorluklarından Bizans İmparatorluğu tarih sahnesinden çekilirken, Osmanlı Devleti sözü geçen bir imparatorluk olarak dünyadaki yerini almıştır. Bir çağ kapanıyor, yeni bir çağ açılıyordu. Sultan 2'nci Mehmet nice imparatorun, sultanların hayallerini süsleyen İstanbul'u 29 Mayıs 1453'te fetih etti ve Fatih unvanını aldı. Hiç kimsede bu sıfat böylesine kalıcı etkili bir tanımlamaya dönüşmedi. 21 yaşında emsalsiz bir başarıya imza atarak hayalleri gerçeğe dönüştüren genç hükümdar, asırları geride bırakmasına rağmen bu fethiyle anılmaya devam ediyor" diye konuştu.

Haftalardır hazırlanan minyatür eserler ziyaretçilerden tam not aldı

Programa katılan Ünye İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Tokgöz, öğrencilerin ve öğretmenlerin hazırladıkları minyatür eserlerin yer aldığı sergide incelemelerde bulundu. Gerçeğine birebir yakın yapılan çalışmaları inceleyen Tokgöz, minyatür eserlerin başarılı olduğunu ifade ederek, öğrencileri ve öğretmenleri tebrik etti. Tokgöz ayrıca, çalışmaların okulun bir alanında sergilenerek diğer öğrencilerinde görmesi gerektiğine dikkat çekti.

Okul bahçesinde devam eden fetih coşkusu etkinlikleri ip atlama, yumurta, halat çekme, çuval yarışmalarıyla sona erdi. Program sonrası yarışmalarda birincilik elde eden öğrencilere ise çeşitli hediyeler verildi.

Kaynak: İHA

Konferans, İstanbul, Ünye, Kültür, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Öğrenciler, hazırladıkları minyatürlerle fetih coşkusu yaşattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:38 “Sus payı“ davasında suçlu bulunan Trump: Alınan karar rezilliktir, sonuna kadar savaşacağım "Sus payı" davasında suçlu bulunan Trump: Alınan karar rezilliktir, sonuna kadar savaşacağım
00:13 Eski ABD Başkanı Trump, ’’sus payı’’ davasında suçlu bulundu Eski ABD Başkanı Trump, ''sus payı'' davasında suçlu bulundu
22:59 Netanyahu ile röportaj yapan Fransız kanalı ülkeyi karıştırdı Yüzlerce kişi kanal binası önünde toplandı Netanyahu ile röportaj yapan Fransız kanalı ülkeyi karıştırdı! Yüzlerce kişi kanal binası önünde toplandı
22:41 Ağrı’da üstsüz dolaşan kadın akıl hastanesine yatırıldı Ağrı'da üstsüz dolaşan kadın akıl hastanesine yatırıldı
21:15 Sahte pasaportla yakalanan Serdar Sertçelik için MİT’ten açıklama var Sahte pasaportla yakalanan Serdar Sertçelik için MİT'ten açıklama var
23:44 Servet teklif etmişler, satmamış Ali Koç’tan bomba transfer itirafı Servet teklif etmişler, satmamış! Ali Koç'tan bomba transfer itirafı
22:36 Sakaryaspor’u 3-1 yenen Bodrum FK, Süper Lig’e yükselen son takım oldu Sakaryaspor'u 3-1 yenen Bodrum FK, Süper Lig'e yükselen son takım oldu
22:16 Aziz Yıldırım, “imzayı attı“ demişti Jose Mourinho’dan Fenerbahçelileri heyecanlandıran paylaşım Aziz Yıldırım, "imzayı attı" demişti! Jose Mourinho'dan Fenerbahçelileri heyecanlandıran paylaşım
21:22 Tutanak aylar sonra ortaya çıktı Sinan Ateş cinayeti şüphelisi Tolgahan Demirbaş’ın aracından silah ve mühimmat çıkmış Tutanak aylar sonra ortaya çıktı! Sinan Ateş cinayeti şüphelisi Tolgahan Demirbaş'ın aracından silah ve mühimmat çıkmış
21:17 Arda Turan Eyüpspor’a istiyordu Oliveira, transfer iddiasına sosyal medyadan cevap verdi Arda Turan Eyüpspor'a istiyordu! Oliveira, transfer iddiasına sosyal medyadan cevap verdi
20:47 Cinsel istismar davasında Ender Saraç’ın oğlundan şok sözler: Babam annemi öldürebilir, bundan çok korkuyorum Cinsel istismar davasında Ender Saraç'ın oğlundan şok sözler: Babam annemi öldürebilir, bundan çok korkuyorum
20:46 HÜDA PAR’dan vatandaşlık kanununda değişiklik talebi: Ülkemizdeki siyonistler vatandaşlıktan çıkarılsın ve yargılansın HÜDA PAR'dan vatandaşlık kanununda değişiklik talebi: Ülkemizdeki siyonistler vatandaşlıktan çıkarılsın ve yargılansın
20:10 Yazar Aşkım Kapışmak dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alındı Yazar Aşkım Kapışmak dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alındı
19:53 İmzaların atılması an meselesi Beşiktaş, ilk transferini bitirdi İmzaların atılması an meselesi! Beşiktaş, ilk transferini bitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2024 01:13:48. #1.12#
SON DAKİKA: Öğrenciler, hazırladıkları minyatürlerle fetih coşkusu yaşattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement