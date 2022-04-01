Öğrenciler kitaplarını bu kez antik kentte okudu - Son Dakika
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Öğrenciler kitaplarını bu kez antik kentte okudu

01.04.2022 13:49

Öğrenciler kitaplarını bu kez antik kentte okudu Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde okuma farkındalığı oluşturma ve kültürel değerleri tanıtma amacıyla Nysa Antik kentinde kitap okuma etkinliği düzenlendi.

Öğrenciler kitaplarını bu kez antik kentte okudu

AYDIN - Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde okuma farkındalığı oluşturma ve kültürel değerleri tanıtma amacıyla Nysa Antik kentinde kitap okuma etkinliği düzenlendi. Antik kentin tiyatro alanında 300 öğrenci ile birlikte kitap okuyan ilçe protokolü ilginç görüntülere sahne oldu.

Yazının icadından günümüze kültürel, sosyal, bilimsel ve eğitimsel anlamda uygarlığın en eski ve köklü kurumu olan Kütüphaneler, 58. Kütüphane Haftası Etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen etkinliklerle tekrar gündeme getirildi. 7'den 70'e herkesi ağırlamaya devam eden Kütüphanelerin önemini anlatmak için düzenlenen etkinliklerde bu kez Sultanhisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sultanhisar Halk Kütüphanesi işbirliğinde öğrenciler dünyaca ünlü antik kent Nysa'da kitap okudu. Kütüphaneler haftası nedeniyle antik kentin amfi tiyatrosunda gerçekleştirilen kitap okuma etkinliğine İlçe Kaymakamı Bahadır Güneş, Jandarma Bölük Komutanı Mehmet Gökhan, İlçe Emniyet Amiri İbrahim Yörük, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Güner, Kütüphane Müdiresi Gülseren Güzel, İlçe Gençlik Spor müdürü Hüseyin YAĞCI, İlçe Tarım Müdürü Taner Bozbey, İlçe Vakıf Müdüresi Filiz Çoban, İlçe Nüfus müdürü Yahya Yıldırım, İlçe Tapu Müdürü Osman Çelik, İlçe Yazı İşleri Müdürü Hüseyin Selek, Mahalle Muhtarları, Öğrenci Velileri ile ilçedeki ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri katıldı.

"Okumalıyız, çünkü insan bilebildiği kadar insandır"

Etkinlikte bir konuşma yapan İlçe Kaymakamı Sayın Bahadır Güneş, "Kitap ışığa kapalı binaların gölgelerinde üşüyen bizlere, sımsıcak dünyasını açan vefalı bir dosttur. Gecenin ilerlemiş bir saatinde kapısını çalmamızdan rahatsız olmayan, kendisine sırt dönüp ayrılmamıza kırılmayan ve gönül koymayan bir arkadaştır. Paylaşmayı çok seven, minnet etmeyen ve paylaşmış olmanın pişkinliğiyle şımarmayan bir sırdaştır. Okumalıyız. Çünkü, insan bilebildiği kadar insandır" dedi.

Okuma etkinliği sonunda İlçe Kütüphanesinin son bir yıllık kayıtları esas alınarak en fazla kitap okuyan ilk beş öğrenci tespit edilerek hediyeleri verildi. Sırasıyla Muhammet Sait Adıgüzel 353 Kitap, Zilan Yasan 309 Kitap, Yaprak Eren 267 Kitap, Toprak Kızıl 195 Kitap ve Muhammet Ali Kaya 171 Kitap okuduğu için ödüllendirildi.

Etkinlik süresince ilçe mahalle muhtarlarının öğrencilerle kitap okumaları ilginç anlara neden oldu. Oldukça neşeli geçen kitap okuma etkinliğine katılan öğrenciler ve protokol üyeleri, etkinlik sonunda antik kenti gezerek bilgi aldılar.

Öğrenciler kitaplarını bu kez antik kentte okudu
Öğrenciler kitaplarını bu kez antik kentte okudu
Öğrenciler kitaplarını bu kez antik kentte okudu

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Sultanhisar, Hisarcık, Aydın, Kitap, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Öğrenciler kitaplarını bu kez antik kentte okudu - Son Dakika


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