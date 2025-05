Öğrenciler Yemekhane İptali İçin İmza Topladı

Haber: Meltem Karakaş

(ESKİŞEHİR)- Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi önünde bulunan alan ve kafe işletmesinin personel yemekhanesine dönüştürülmesine tepki gösteren öğrenciler, topladıkları 600'e yakın imzayı Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü'ne teslim etti.

Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi önünde bulunan alan ve kafe işletmesinin personel yemekhanesine dönüştürülmesine tepki gösteren öğrenciler, fakülte önünden rektörlük binası önüne yürüdü. Fakültenin bulunduğu alana çocuk parkı yapıldığını ve daha önce öğrencilerin kullandığı kafenin kendilerine danışılmadan personel yemekhanesine dönüştüğünü ifade eden öğrenciler, rektörlüğün kararından geri dönmesini talep etti. Öğrenciler pazartesi günü yapılması planlanan yemekhane açılışının iptali için topladıkları 600'e yakın imzayı Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü'ne teslim etti.

"Öğrencilerin görüşü dışlanıyor"

Rektörlük önünde öğrenciler adına basın açıklaması yapan hukuk fakültesi öğrencisi açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Son dönemde üniversitelerde artarak devam eden antidemokratik uygulamalar, öğrencilerin söz, yetki ve karar haklarını açıkça yok saymaktadır. Bu uygulamalar öğrencilerin karar alma mekanizmalarından dışlandığı, görüşlerinin dikkate alınmadığı bir ortam yaratmaktadır. Bu durum yalnızca bireysel hakların ihlali değil, aynı zamanda üniversitelerin temel değerleriyle de çelişmektedir. Ne yazık ki bu anlayışın yansımalarını, kendi fakültemizde ve kampüsümüzde her geçen gün yeni bir olayla deneyimliyoruz. Anadolu Üniversitesi'nde son dönemlerde alınan kararlar ve yapılan uygulamalar, öğrencilerin ve üniversite bileşenlerinin ihtiyaç ve taleplerinden uzak, keyfi bir yönetim anlayışını gözler önüne sermektedir.

"Masraflı düzenleme öğrencilerin yararına değil"

Anadolu Üniversitesi'nin kendi internet sitesinde paylaştığı verilere göre, 2024 yılı için üniversiteye tahsis edilen yıl başlangıç ödeneği 4 milyar 359 milyon TL ancak bu bütçenin öğrencilerin doğrudan yararına olacak alanlara değil, önceliklerle örtüşmeyen projelere harcandığı görülmektedir. Bunun son örneklerinden biri, hukuk fakültesi bahçesine yapılan çocuk parkıdır. Bu proje kapsamında fakülte bahçesinde bulunan havuz yıkılmış, yerine beton dökülerek çeşitli peyzaj çalışmaları yapılmıştır. Bu masraflı düzenlemelerin üniversite öğrencilerinin faydasını önceleyen bir gerekçesi kamuoyuyla paylaşılmamıştır.

"Tuvaletlerde peçete ve sabun yok"

Üniversite yönetimine açıkça soruyoruz: Bir hukuk fakültesi öğrencisi yalnızca bir ders kitabı için neredeyse 1000 lirayı aşkın para öderken; her dönem başı yemekhaneye yapılan zamlarla yemek yerken; kamuda tasarruf adı altında tuvaletine peçete ve sabun dahi koyulmuyorken; öğrencilerin bu ve benzeri birçok sorunu ve talebi ortadayken, bu bütçenin neden bu projeye aktarıldığına dair bir açıklamanız olacak mı?

"Yapılan hizmetlerde öğrenciler mağdur edilmesin"

Öte yandan, hukuk fakültesinin yanında bulunan uzun süredir kapalı olan kafe işletmesiyle ilgili belirsizlikler de devam etmektedir. Rektörlük tarafından aylardır yürütülen çalışmalar olmasına rağmen, bu alanın geleceğine dair resmi bir açıklama yapılmamıştır. Bu süreçte ne öğrencilere danışılmış, ne de şeffaf bir bilgilendirme yapılmıştır. Bahsedilen işletmede çalışmalar yürüten personellerden ve hocalarımızdan edindiğimiz bilgiye göre, bu alanın akademik personel yemekhanesi olarak yeniden düzenleneceği ifade edilmektedir. Üniversitenin farklı bileşenlerine yönelik hizmetler elbette yapılabilir, yapılmalıdır da ancak bu hizmetler planlanırken öğrencilerin mağdur edilmesi ve sürecin dışında tutulması, öğrencilerin kendi okullarında ne ölçüde söz sahibi olduğunu açıkça ortaya koymaktadır.

"Öğrencilerin görüşü dikkate alınsın"

Bir kez daha söylüyoruz: Öğrenciler, üniversitenin asli unsurlarıdır ve sosyal alanlardan faydalanma hakları, hiçbir şekilde keyfi kararlarla yok edilemez. Bizler üniversite gençliği olarak; üniversitenin tüm bileşenlerini kapsayan, demokratik ve şeffaf bir yönetim anlayışı talep ediyoruz. Okulun öznesi olan biz öğrencilerin, karar alma mekanizmalarında yer aldığı bir yapı istiyoruz. Yapılan her harcamanın, her planlamanın ve her düzenlemenin şeffaf biçimde kamuoyuyla paylaşılmasını; öğrencilerin görüşlerinin dikkate alınmasını talep ediyoruz.

"Öğrencilerin sosyalleşebileceği bir alana dönüştürülmeli"

Bu kapsamda taleplerimiz şunlardır: Fakültemizin yanındaki eski kafe işletmesinin öğrencilerin KYK burs kredi miktarları da gözetilerek sosyalleşebileceği, vakit geçirebileceği bir alan olarak yeniden düzenlenmesini, hukuk fakültesi bahçesine yapılan çocuk parkı uygulamasının derhal iptal edilmesini, fakültelerdeki fiziki yetersizliklerin giderilmesi ve gerekli iyileştirmelerin ivedilikle yapılmasını, üniversite rektörünün tüm bileşenlerinin birlikte seçilerek gelmesini ve öğrencilerin karar alma mekanizmalarında yer almasını talep ediyoruz."