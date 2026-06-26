Öğrencilere lavanta tarlasında karne heyecanı - Son Dakika
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Öğrencilere lavanta tarlasında karne heyecanı

Öğrencilere lavanta tarlasında karne heyecanı
26.06.2026 14:22
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Tekirdağ'ın Yazır Mahallesi'ndeki lavanta tarlasında düzenlenen törenle öğrenciler, mor tarlalar arasında karne alarak eğitim yılını tamamladı. Kaymakam ve protokol üyeleri karneleri dağıttı, öğrenciler hatıra fotoğrafı çektirdi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Yazır Mahallesi'ndeki lavanta tarlasında düzenlenen karne dağıtım töreninde öğrenciler, eğitim öğretim yılını mor tarlalar arasında karne alarak tamamladı.

Süleymanpaşa ilçesine bağlı kırsal Yazır Mahallesi'nde bulunan lavanta tarlası, bu kez karne heyecanına ev sahipliği yaptı. Şehit Halil Tuna Akgöz İlkokulu öğrencileri için lavanta tarlasında düzenlenen törende öğrenciler karnelerini doğayla iç içe bir ortamda aldı.

Karne dağıtım törenine Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, kurum müdürleri, müdür yardımcıları, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Kaymakam Tunçer ile protokol üyeleri öğrencilere karnelerini takdim ederek iyi tatiller diledi.

Törenin ardından öğrenciler ve aileleri mor lavanta tarlasında bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte öğrenciler hem karne sevincini yaşadı hem de yaz tatiline unutamayacakları bir başlangıç yaptı.

Etkinlikte açıklama yapan Tekirdağ İl Kültür Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük; "Çok heyecanlıyız, çok keyifliyiz. Bu güzel günde çocuklarımızın karne heyecanını böylesine güzel bir atmosferde yaşamasından bizde keyifliyiz. Onlar için çok güzel anlar biriksin istiyoruz. İlk karne heyecanı elbette hepimizinde hafızalarında önemlim bir yer taşır. Bizde Hafızalarda yer edecek bu önemli günü bu güzel lavanta bahçesinde, bu keyifli ortamda unutulmaz bir anı olarak yaşatmak istiyoruz. Bugün 1. Sınıf öğrencilerimize karnelerini, bütün yıl boyunca emeklerinin karşılığını bu keyifli ortamda unutulmaz bir şekilde yaşatacağımız için mutluyuz.Şehrimizde çeşitli renklerimiz var. Kanolasından, Ayçiçeğine, Kirazından, Lavantasına, saydığımız sayamadığımız bütün renkleri özellikle bu mevsimde keyifle yaşıyoruz. Bugünde lavantanın keyfini hep birlikte yaşıyoruz. İstanbul'a yakın bir lokasyon olmamız sebebiyle şehrimizde ki bir çok lavanta bahçesine tüm misafirlerimizi davet ediyoruz" dedi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Öğrencilere lavanta tarlasında karne heyecanı - Son Dakika

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