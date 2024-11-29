Öğrenciler Zeytin Hasadı Yaptı

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Öğrenciler okul bahçesinde zeytin hasadı yaptı

İl Milli Eğitim Müdürü Uğurelli, öğrencilerin zeytin hasadına eşlik etti

Mesleki bölümlerine göre ekiplere ayrılan öğrenciler okulda tadilat ve tamirat işlerini gerçekleştirdi

MANİSA - Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Polinas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, Sarma İlkokulu bahçesinde her yıl düzenlenen geleneksel zeytin hasadına katıldı. Öğrenciler, doğayla iç içe bir ortamda hem eğlendi hem de zeytin hasadının inceliklerini yaşayarak öğrenme fırsatı buldu.

Polinas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, Sarma İlkokulu bahçesinde zeytin hasadı yaptı. Her yıl düzenlenen hasada bu yıl Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli de katıldı. Zeytin hasadı etkinliği sırasında öğrenciler, yalnızca zeytin toplamakla kalmayıp bu ürünün sofralara ulaşma yolculuğuna da tanıklık etti. Ayrıca mesleki bölümlerine göre ekiplere ayrılan öğrenciler, okulda tadilat ve tamirat da yaptı. Polinas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Sibel Gümüş, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde üreten gençlik olarak bugün Sarma köyündeyiz. Okulda teorik olarak öğrettiklerimizi sahada görmek için Sarma Köyü İlkokulu'nda zeytin hasadı yaptık. Ayrıca okulun ihtiyaç duyulan duvar tamiratı ile sıraların ve masaların zımparalarını gerçekleştirdik. Öğrencilerimiz teorik bilgilerini sahada test etmiş oldu" dedi.

Meslek lisesi öğrencileri ise okulda öğrendikleri bilgileri sahada uygulama imkanı bulduklarını dile getirerek, öğretmen ve müdürlerine teşekkür etti.

Hasada katılan Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli, öğretmenliğin toplumsal bir gönül mimarlığı olduğunu belirterek, "Bugün öğrencilerimizle birlikte Sarma Mahallemizin şirin okulundayız. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin beceri temelli, yetkin ve erdemli insanı oluşturmaya ve yarınlara hazırlamaya çalışan eğitim anlayışının bir göstergesi olduğunu hep beraber görüyoruz. Öğrencilerimizin meslek lisesinde aldığı eğitimleri sahada uygularken yaşadıkları mutluluğu ve heyecanı gözlerindeki ışıltıdan fark edebiliyoruz. Biz meslek liselerinde okuyan bütün öğrencilerimizle, okul öncesinden, ilköğretime ve bütün kademelere kadar Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin son derece başarılı sonuçlar vereceğini bugün şahitlik ettik. Türkiye'nin büyük ve güçlü ülke olması idealini hayata geçirmek için var gücümüzle çalışıyoruz" diye konuştu.