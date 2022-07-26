Öğrenciler zoru başarıp ikinci oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Öğrenciler zoru başarıp ikinci oldu

26.07.2022 17:01
Öğrenciler zoru başarıp ikinci oldu

Düzce Üniversitesi Orman Mühendisliği bölümü öğrencileri, Türkiye Ormancılar Derneği tarafından bu yıl ilki gerçekleştirilen 1. Orman Oyunları Olimpiyatları'nda ikincilik kupasının sahibi oldu.

Düzce Üniversitesi Orman Mühendisliği bölümü öğrencileri, Türkiye Ormancılar Derneği tarafından bu yıl ilki gerçekleştirilen 1. Orman Oyunları Olimpiyatları'nda ikincilik kupasının sahibi oldu.

"Orman Fakülteleri Yarışıyor" sloganıyla, Arş. Gör. Abdullah Hüseyin Dönmez'in liderliğinde, 3 kadın ve 3 erkek yarışmacıdan oluşan asil takım ile yarışmaya katılan Düzce Üniversitesi, 1. Orman Oyunları Olimpiyatları'nda; tomruk sürükleme, istif yapma, kozalak toplama, ağaç yaşı belirleme, disk atma ve bıçkı ile tomruk kesme gibi ormancılık temelli oyunlarda üstün başarı sergiledi.

Zorlu kategorilerde rakiplerini geride bırakan Orman Mühendisliği bölümü öğrencileri, 2.lik kupasını almaya hak kazandı. - DÜZCE

YORUMLAR
500
Orman Mühendisliği Öğrencileri 'Orman Olimpiyatında' Tomrukları Kesip Taşıyarak Orman İşçilerinin Zor Koşullarını Öğrendi Orman Mühendisliği Öğrencileri 'Orman Olimpiyatında' Tomrukları Kesip Taşıyarak Orman İşçilerinin Zor Koşullarını Öğrendi Düzce Üniversitesi öğrencileri yaptıkları araçla İtalya'da yarışa katıldı Düzce Üniversitesi öğrencileri yaptıkları araçla İtalya'da yarışa katıldı
Kaynak: İHA

Türkiye Ormancılar Derneği, Düzce Üniversitesi, Hüseyin Dönmez, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Öğrenciler zoru başarıp ikinci oldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:40 TBMM Karma Komisyonunda, HDP'li Beştaş'ın "Pislik" ifadesi gerginlik yarattı
16:25 Tatar'dan Akdeniz'e açılacak olan Abdülhamid Han sondaj gemisine büyük övgü
16:21 2045 yılından geldiğini iddia eden adam, gösterdiği videoyla ürküttü
16:20 Fenerbahçe, Gustavo Henrique transferini resmen açıkladı! Brezilyalı savunmacı bu akşam İstanbul'da olacak
16:11 Muhammet'i çöp evde kilit altında tutan teyzenin ifadesi ortaya çıktı: Kendisine yaklaştırmıyordu
16:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan 5 Ağustos'ta Rusya yolcusu! Putin ile yapılacak zirvede tahıl konusu ve Ukrayna'daki son durum ele alınacak
15:32 5 metrelik kuyuya düşen köpek yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı
15:56 Kılıçdaroğlu'ndan, PKK'lı olmadığını iddia eden Selahattin Demirtaş'a övgü: Serbest kalması en büyük arzum
15:50 Erken seçim için dillendirilen tarihin AK Parti için özel bir anlamı olduğu öne sürüldü
15:49 Alman devi sadece 79 dakika forma giyen genç futbolcuya 28.5 milyon euro ödedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2022 17:01:44. #1.12#
SON DAKİKA: Öğrenciler zoru başarıp ikinci oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement