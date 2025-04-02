Öğrencilerden Başkan Durgut'a Röportaj - Son Dakika
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Yerel

Öğrencilerden Başkan Durgut'a Röportaj

Öğrencilerden Başkan Durgut\'a Röportaj

Söğüt Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler Bölümü öğrencileri Firdevs İnan ve Çağla Demirhan, Belediye Başkanı Ferhat Durgut ile gerçekleştirdikleri röportajda yerel yönetim projeleri hakkında bilgi aldılar. Başkan Durgut, öğrencilerin katılımının eğitim için önemini vurguladı.

02.04.2025 10:47  Güncelleme: 10:50
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Söğüt Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler Bölümü öğrencileri Firdevs İnan ve Çağla Demirhan, Belediye Başkanı Ferhat Durgut ile röportaj gerçekleştirdi.

Röportaj, öğrencilerin bölüm ödevleri kapsamında hazırlanırken aynı zamanda yerel yönetim hakkında önemli bilgiler edinmelerini sağladı.

Nazik ziyaretleri ve gerçekleştirdikleri anlamlı röportaj ile dikkat çeken öğrenciler, Belediye Başkanı Ferhat Durgut ile bir araya gelerek ilçede yürütülen projeler ve halkla ilişkiler süreçleri hakkında bilgi aldı. Başkan Durgut, gençlerin bu tür çalışmalara katılımının önemini vurgulayarak, eğitimin teori ile pratiği birleştirmenin en iyi yollarından biri olduğunu ifade etti. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Halkla İlişkiler, Yerel Yönetim, Politika, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Öğrencilerden Başkan Durgut'a Röportaj - Son Dakika

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