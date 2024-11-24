Öğrencilerden Öğretmenler Günü Koreografisi

Adıyaman'daki öğrenciler, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü yaptıkları koreografi ile kutladı.
Adıyaman'ın Gölbaşı Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri, okul bahçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü koreografi gösterisi gerçekleştirdi. Koreografide, "Öğretmenler gününüz kutlu olsun" ve "Başöğretmen Atatürk'ü minnetle anıyoruz" yazıldı.
Gelecek nesillerin yetişmesinde büyük emek veren öğretmenler, bu mutlu günlerinde öğrenciler tarafından unutulmadı. Bu güzel ve anlamlı gösteri, izleyenlerin büyük beğenisini kazandı. - ADIYAMAN
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