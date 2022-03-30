Öğrencilerden örnek davranış - Son Dakika
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Öğrencilerden örnek davranış

30.03.2022 11:03
Öğrencilerden örnek davranış

15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, öğretmenleri Metin Bahar ve Tolga Naldan rehberliğinde, 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi kardeş okulları Müşir Zeki Pasa Ortaokulu ve Ziya Gökalp İlkokulu öğrencileri ile beraber biriktirmiş oldukları harçlıkları ile...

15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, öğretmenleri Metin Bahar ve Tolga Naldan rehberliğinde, 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi kardeş okulları Müşir Zeki Pasa Ortaokulu ve Ziya Gökalp İlkokulu öğrencileri ile beraber biriktirmiş oldukları harçlıkları ile sebze, meyve ve çeşitli gıda malzemeleri alarak, bu yardımları, 30 ihtiyaçlı aileye ulaştırdı.

15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Behlül Beksar konuya ilişkin şunları söyledi;

"Yaptığın iyiliklerden karşılık bekleme; yaptığın iyilik boşa çıksa da kıymeti bilinmese de sen iyilik yapmaya devam et. Bunu Yüce Allah görür. Bu davranışından ötürü seni bu dünyada olmasa bile öbür dünyada mutlaka ödüllendirir. Hem de kat kat fazlasıyla.

İyilik, karşılık beklemeden yapılmalıdır. İyilik ettiğin kimse senden iyilik gördüğünü bilmese de Allah iyilik yaptığını bilir ve seni ya bu dünyada ya da öteki dünyada mutlaka ödüllendirir. Halis niyetle yapılan hiçbir iş karşılıksız kalmaz.

Ceplerindeki harçlıklarını biriktirmiş öğrencilerimiz. Ceplerinde biriken harçlıkları değildi, yüreklerindeki iyilikti. Bizim harçlıklarımızla sebze meyve alıp ihtiyaç sahiplerine vermeleri değildi. O gün iyilerin günüydü, o gün iyilik günüydü. O gün öğrencilerimizin günüydü." - ERZİNCAN

Öğrencilerden örnek davranış
Öğrencilerden örnek davranış

YORUMLAR
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İmam Hatip Liseleri, 15 Temmuz Şehitleri, Mevla, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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