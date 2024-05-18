Öğrencilerden Tarım Okulu ziyareti - Son Dakika
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Yerel

Öğrencilerden Tarım Okulu ziyareti

Bodrum Belediyesi Etrim Garaova Tarım Parkı, bir haftada 540 öğrenci tarafından ziyaret edildi. Öğrenciler, doğal üretim faaliyetlerini inceledi ve tarım malzemeleri hakkında bilgi aldı.

18.05.2024 20:32
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Öğrencilerden Tarım Okulu ziyareti

Tarım Park'a bir haftada 540 öğrenci ziyareti

MUĞLA - Bodrum Belediyesi tarafından 2019 yılında projelendirilerek hayata geçirilen Bodrum Belediyesi Etrim Garaova Tarım Park, öğrencilerden yoğun talep görüyor.

Bodrum'da yapılan doğal üretim faaliyetlerini incelemek üzere öğrencilere kapılarını açan Bodrum Belediyesi Etrim Garaova Tarım Park'ı, bir haftada Bodrum Yarımadasında eğitim gören 540 öğrenci ziyaret etti. 13-17 Mayıs tarihleri arasında ilçedeki 5 okulun öğrencileri, Etrim Garaova Tarım Park'ı gezdi. Merkezde öğrenciler, İsmail Hakkı Tonguç Tarım Okulu ve Müzesini de gezerek tarım malzemeleri hakkında bilgiler aldı. Öğrencileri misafir eden Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü yetkilileri, öğrencilere lavanta yetiştiriciliği, arıcılık, bölgenin geçmiş yıllarda tarımdaki yeri ve önemi, köylülerin tarım okuluna bağışlamış oldukları tarımsal malzemeler ve müzedeki faaliyetler hakkında bilgiler verdi. Tarım Okulu ve Müzesini gezerek bilgi alan öğrenciler, doğal üretim faaliyetlerini de inceleme fırsatı buldu. Ziyaretler, lavanta bahçesi ve yörük çadırı gezisi ile son buldu. Bodrum'un tarımsal tarihine tanıklık edilebilecek olan Tarım Okulu ve Müzesi, vatandaşların ve gezi gruplarının ziyaretine açık. Okul ziyaretlerinin güvenli ve sistemli yürütülmesi için Tarımsal Hizmetler Müdürlüğüne resmi yazı ile talep bildirimi yapılması gerekiyor. Garaova Tarım Park'ta gerçekleştirilen faaliyetler sosyal medya hesaplarından takip edilebilir. İsmail Hakkı Tonguç Tarım Okulu ve Müzesi hafta içi her gün 09.00-17.00 saatleri arasında ziyarete açık.

Kaynak: İHA

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