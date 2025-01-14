Öğrencilere Doğa ve Hayvan Sevgisi Eğitimi

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Aydın'ın Kuyucak ilçesinde öğrencilere doğa ve hayvan sevgisi anlatıldı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ve Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlığı personelince Kuyucak ilçesi Kurtuluş İlköğretim/Ortaokulu öğrencilerine çevre bilinci ve hayvan sevgisi aşılamak amacıyla okula " Geri Dönüşüm Kutuları" bırakılarak geri dönüşüm, katı atık yöntemi, doğa ve hayvan sevgisi konularında bilgilendirme yapıldı. Bilgilendirme faaliyetlerinin önümüzdeki günlerde de devam edeceği öğrenildi. - AYDIN