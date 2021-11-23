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Öğrencilere, KADES, UYUMA ve HAYDİ uygulamaları anlatıldı - Son Dakika

Öğrencilere, KADES, UYUMA ve HAYDİ uygulamaları anlatıldı

23.11.2021 15:38
Öğrencilere, KADES, UYUMA ve HAYDİ uygulamaları anlatıldı

Antalya'da lise öğrencisi ve öğretmenlere, Kadın Acil Destek uygulaması (KADES), Uyuşturucu ile Mücadele Aplikasyonu(UYUMA), Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) uygulamaları anlatıldı.

Antalya'da lise öğrencisi ve öğretmenlere, Kadın Acil Destek uygulaması (KADES), Uyuşturucu ile Mücadele Aplikasyonu(UYUMA), Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) uygulamaları anlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, KADES, UYUMA, HAYDİ uygulamalarının liselerde tanıtımı için çalışmalarını sürdürdü. Polisler, Baro Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde 800 kız öğrenci ve 100 kadın öğretmene, Muratpaşa Türk Telekom Anadolu Lisesinde 210 kız öğrenci ve 8 öğretmene, Emniyet Genel Müdürlüğünün hazırladığı UYUMA, HAYDİ ve KADES uygulamaları hakkında bilgiler verdi. Bin 237 broşürün dağıtıldığı etkinlikte, öğrenci ve öğretmenler programların uygulamalarını cep telefonlarına indirdi.

Uygulamalar

Kadınların ve çocukların her türlü şiddete maruz kalmasını engellemek amacıyla yapılan KADES uygulaması sayesinde, herhangi bir kadın, herhangi bir durumdan dolayı, birinden şiddete maruz kalıyorsa, tek bir tuşla Kadın Acil Destek İhbar Sistemi'ne ulaşabiliyor.

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında tek tuşla ihbarda bulunmaya imkan tanıyan 'UYUMA' programıyla, sokakta gördüğü uyuşturucu ticaretini polise bildirmek isteyen vatandaş, uygulamadaki butona basarak ihbarda bulunuyor ve kimliği gizli kalıyor.

Çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçların önüne geçmek ve bu konuda duyarlılığı artırmak amacıyla HAYDİ mobil ihbar uygulamasını hayata geçirildi. - ANTALYA

Öğrencilere, KADES, UYUMA ve HAYDİ uygulamaları anlatıldı
Öğrencilere, KADES, UYUMA ve HAYDİ uygulamaları anlatıldı
Öğrencilere, KADES, UYUMA ve HAYDİ uygulamaları anlatıldı
Öğrencilere, KADES, UYUMA ve HAYDİ uygulamaları anlatıldı
Öğrencilere, KADES, UYUMA ve HAYDİ uygulamaları anlatıldı

Uyuşturucu, Antalya, KADES, 112, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Öğrencilere, KADES, UYUMA ve HAYDİ uygulamaları anlatıldı - Son Dakika


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