Öğrencilere Sağlıklı Beslenme Eğitimi Verildi - Son Dakika
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Yerel

Öğrencilere Sağlıklı Beslenme Eğitimi Verildi

Öğrencilere Sağlıklı Beslenme Eğitimi Verildi

Düzce Üniversitesi Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu ile Akçakoca Orhan Özdemir Fen Lisesi iş birliğinde düzenlenen etkinlik, öğrencilere sağlıklı yaşam ve beslenme konularında detaylı bir kavrayış kazandırmayı hedefledi. Etkinlik, beslenme alışkanlıklarını ve genel yaşam tarzını etkileyen sağlıklı seçimleri anlamalarına yönelik bir bakış açısı sundu. Konferanslar, atölye çalışmaları ve gastronomik deneyimlerle öğrencilere bilgi sunma ve pratiğe geçirme fırsatları sağlandı. Etkinlikte ayrıca öğrencilere beslenme alışkanlıklarını değerlendirme, planlama ve geliştirme konusunda pratiğe dönük bilgiler sunuldu.

05.03.2024 11:57  Güncelleme: 11:58
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Düzce Üniversitesi Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu ile Akçakoca Orhan Özdemir Fen Lisesi iş birliğinde düzenlenen etkinlik, "Okulumda Sağlıklı Besleniyorum" temasıyla öğrencilere sağlıklı yaşam ve beslenme konularında detaylı bir kavrayış kazandırmayı hedefledi.

Etkinlik, sadece beslenme alışkanlıklarını değil, aynı zamanda genel yaşam tarzını da etkileyen sağlıklı seçimleri anlamalarına yönelik geniş bir bakış açısı sundu. Etkinlik, çeşitli konferanslar, interaktif atölye çalışmaları ve gastronomik deneyimler aracılığıyla öğrencilere bilgi sunma ve pratiğe geçirme fırsatları sunarak katılımcıların daha etkili bir şekilde öğrenmelerini sağladı.

Konferanslar arasında, gıda okuryazarlığı, katkı maddelerinin etkileri, vitamin ve minerallerin rolü, besin piramidi, obezite ve kişisel sağlığın güçlenmesine yönelik konular, alanında uzman Doç. Dr. Zeynep Mesci ve Öğretim Görevlisi Vedat Kayış'ın liderliğinde ele alınarak öğrencilere, sağlıklı beslenme konusundaki teorik bilginin günlük hayata uygulama becerisi kazandırılması amaçlandı. Ayrıca, interaktif atölye çalışmaları, öğrencilere beslenme alışkanlıklarını değerlendirme, planlama ve geliştirme konusunda pratiğe dönük bilgiler sunularak katılımcıları daha etkili bir şekilde öğrenmeye teşvik etti.

Etkinlikte düzenlenen Gastronomi Mutfağında, Öğretim Görevlisi Atıf Akkil ve Gastronomi 3. sınıf öğrencileri tarafından hazırlanan özel dengeli beslenme menüsü, öğrencilere sağlıklı yemek seçenekleri konusunda pratik bilgiler sundu. Aynı zamanda, bu uygulamalı bölümde öğrencilere, günlük yaşamda dengeli beslenmenin nasıl gerçekleştirilebileceği konusunda interaktif bir deneyim yaşatıldı.

Katılımcılara teşekkür belgelerinin takdim edildiği etkinlik, öğrencilerin sadece bilgi edinmelerini değil, aynı zamanda bu bilgileri günlük yaşamlarına entegre ederek sağlıklı bir yaşam tarzını benimsemelerini hedefledi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Öğrencilere Sağlıklı Beslenme Eğitimi Verildi - Son Dakika

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