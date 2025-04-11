Öğrencilere Terör Farkındalığı Eğitimi

Erzurum Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri (BÖF) Büro Amirliği tarafından, öğrencilere yönelik bilgilendirme çalışmalarına devam ediliyor.

Terör örgütlerince eleman temin edilmesinin engellenmesi, terör konusunda farkındalık oluşturulması, şiddete varan aşırılıkların önlenmesi, gençlerin milli ve manevi duygularının pekiştirilmesi, devletimize milletimize olan bağlılıklarının artırılması, milli birlik ve beraberlik duygularının pekiştirilmesi amacıyla "Gençlik ve Güvenli Gelecek" projesi kapsamında; Atatürk Anadolu Lisesi, Hüseyin Avni Ulaş Anadolu Lisesi ve Ilıca Borsa İstanbul Yavuz Selim Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerine yönelik terör örgütleri ile ilgili bilgilendirme sunumu yapıldı.

Etkinlik kapsamında toplamda 800 öğrenciye ulaşılarak öğrencilere broşür dağıtımı yapılarak çeşitli ikramlarda bulunuldu. - ERZURUM