Öğrencilere Trafik Bilinci Eğitimi

Yerel

Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından ortaokul öğrencilerine trafik bilincinin oluşturulması için eğitim verildi.

Osmaneli Cumhuriyet Ortaokulu'nda, "Elele verelim güvenli geleceğe" projesi kapsamında, polislik mesleğinin tanıtılması, polise olan güven duygusunun artırılması, güvenli ve bilinçli internet kullanımı, okul ve okul çevresinde tanımadığı kişilere yönelik nasıl davranılması gerektiği, 112 ihbar hattının kullanımı gibi sınıfta çeşitli konular işlendi.

Öte yandan okulun bahçesinde gerçekleştirdikleri uygulama eğitimde polisler öğrencilere; karşıdan karşıya geçme kuralları, ışık kuralları, emniyet kemerinin önemi, karayolu üzerinde yayaların doğru hareket tarzı, yaya ve okul geçidi kullanımının önemi ve diğer genel trafik kuralları ile ilgili konularda bilgiler verdi. - BİLECİK