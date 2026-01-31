Kutsal topraklardan dönen 175 öğrenci için yemek programı düzenlendi

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun öncülüğünde düzenlenen kitap okuma yarışmasında dereceye giren öğrenciler, umre ziyaretinden döndü. Kutsal topraklardan dönen 175 öğrenci için ailelerin de katılımıyla yemek programı düzenlendi.

Programda konuşan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, umreye giden öğrencileri tebrik ederek, projenin amacının gençlere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak olduğunu söyledi. Başkan Tahmazoğlu, "Kitap dağıtıp yarışma düzenliyoruz. Yarışma sonucunda dereceye giren her okuldan öğrencilerimizi kutsal topraklara götürüyoruz. Bu yıl bu programın 8'incisini gerçekleştirdik" dedi.

"Gençlerimizin maneviyatla buluşmalarını istiyoruz"

Amaçlarının sadece bir yarışma düzenlemek olmadığını vurgulayan Tahmazoğlu, "Gençlerimizin hem kitap okuma alışkanlığı kazanmasını hem de genç yaşta kutsal toprakları ziyaret ederek maneviyatla buluşmalarını istiyoruz. Okullarında okuyarak akıllarını besliyorlar, maneviyatla da ruhlarını besleyerek iki kanatlı bir kuş gibi uçmalarını arzu ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Rabbimin genç yaşta davetlisi olarak orada bulunmak çok büyük bir nimet"

Kutsal toprakları genç yaşta ziyaret etmenin büyük bir kısmet olduğunu belirten Başkan Tahmazoğlu, "Rabbimin genç yaşta davetlisi olarak orada bulunmak çok büyük bir nimet. Ben de ilk kez 26 yaşında gitmiştim ve çok mutlu olmuştum. Gençlerimizin bu maneviyatı hayatları boyunca devam ettirmelerini istiyoruz" dedi.

"Kabe'yi ilk gördüğümde ne hissedeceğimi şaşırdım"

Programa katılan öğrenciler de yaşadıkları duyguları paylaştı. Ayvaz Büçkan Çakı Programı kapsamında Anadolu Lisesi'nden katılan Kevser Dönmez, "Böyle manevi değeri yüksek bir yere kitap okuma yarışmasıyla gitmek çok duygusal bir deneyimdi. Kabe'yi ilk gördüğümde ne hissedeceğimi şaşırdım. Orada milletim, ailem ve bu imkanı bize sağlayan başkanımız için çok dua ettim. İnşallah bu maneviyat hep devam eder" diye konuştu.

"Orada durup sadece Kabe'ye bakmak bile anlatılamaz bir duyguydu"

Öğrencilerden Efe Ramazan Azak ise kutsal topraklardaki deneyimin tarif edilemez olduğunu belirterek, "Orada durup sadece Kabe'ye bakmak bile anlatılamaz bir duyguydu. Videolarla, kameralarla asla kıyaslanamaz. Canlı gözlerle görmek mükemmel bir şeydi. Bu imkanı bize sunan, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Törende konuşan Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı ve İl Müftü Vekili Şakir Aktaş, düzenlenen program için Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür etti. - GAZİANTEP