Öğrencilerin Polisle Buluşması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Öğrencilerin Polisle Buluşması

Öğrencilerin Polisle Buluşması
08.03.2026 09:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı İl Emniyet Müdürü Önder, öğrencilere güvenlik bilgisi verip hediyeler dağıtıyor.

Ağrı İl Emniyet Müdürü Göksel Önder, kentte öğrencilerle bir araya gelerek hem güvenlik konularında bilgilendirme yapıyor hem de çocuklara çeşitli hediyeler veriyor. Okulları sık sık ziyaret eden Önder, öğrencilerle kurduğu samimi diyalogla onların sevgisini kazanıyor.

Göreve başladığı günden bu yana özellikle çocuk ve gençlerle iletişime büyük önem veren İl Emniyet Müdürü Göksel Önder, kent merkezindeki ve ilçelerdeki okullarda düzenlenen programlarda öğrencilerle buluşuyor. Ziyaretlerde öğrencilerle sohbet eden, onların sorularını yanıtlayan ve emniyet teşkilatının görevleri hakkında bilgi veren Önder, çocuklara çeşitli hediyeler de takdim ediyor.

Okullarda gerçekleştirilen etkinliklerde öğrencilerle yakından ilgilenen Önder, çocukların güvenli bir ortamda eğitim almasının önemine dikkat çekiyor. Polislik mesleğine ilişkin merak edilenleri de anlatan Önder, öğrencilerin hayallerini ve hedeflerini dinleyerek onlara tavsiyelerde bulunuyor.

Ziyaretlerde zaman zaman öğrencileri makamında da ağırlayan Önder, çocuklara polislik mesleğini yakından tanıma fırsatı sunuyor. Emniyet müdürlüğünde gerçekleştirilen buluşmalarda öğrenciler, polis araçlarını ve birimleri tanıma imkanı bulurken, Önder de çocuklara çeşitli hediyeler veriyor.

Öğrenciler ise kendileriyle yakından ilgilenen ve sohbet eden İl Emniyet Müdürü Önder'e büyük ilgi gösteriyor. Ziyaretlerde çekilen hatıra fotoğrafları ve verilen hediyeler çocuklar için unutulmaz anlara dönüşüyor.

İl Emniyet Müdürü Göksel Önder, yaptığı açıklamada, çocuklarla bir araya gelmenin kendileri için çok anlamlı olduğunu belirtti.

Eğitim kurumlarıyla iş birliğini önemsediklerini belirten Önder, "Çocuklarımız ülkemizin yarınlarıdır. Onların güvenli ve huzurlu bir ortamda büyümesi en büyük arzumuzdur. Emniyet teşkilatı olarak toplumun her kesimiyle güçlü iletişim kurmaya özen gösteriyoruz. Okullarımızı ziyaret ederek öğrencilerimizle sohbet ediyoruz, merak ettikleri sorulara cevap veriyoruz. Polislik mesleğini yakından tanımaları çocuklarımız için güzel bir tecrübe oluyor. Onların yüzündeki mutluluğu görmek bizlere de güç veriyor. Çocuklarımızın bilinçli bireyler olarak yetişmesi, güvenli bir toplum için büyük önem taşıyor. Bu nedenle öğrencilerimizle buluşmalarımız devam edecek. Her zaman çocuklarımızın yanında yer almayı sürdüreceğiz."dedi.

Okul yöneticileri ve öğretmenler de öğrencilerle kurduğu sıcak iletişim nedeniyle Önder'e teşekkür ederek, bu tür buluşmaların çocukların polis teşkilatına olan güvenini artırdığını dile getirdi. - AĞRI

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Yerel, Ağrı, Son Dakika

Son Dakika Yerel Öğrencilerin Polisle Buluşması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Böylesi görülmedi ABD’den savaşta dengeleri değiştirecek adım Böylesi görülmedi! ABD'den savaşta dengeleri değiştirecek adım
Savaşta 8. gün İran, Tel Aviv’i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA’larla vurdu Savaşta 8. gün! İran, Tel Aviv'i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA'larla vurdu
Trump zor durumda Gazetecinin Rusya sorusuna skandal yanıt Trump zor durumda! Gazetecinin Rusya sorusuna skandal yanıt
İspanya’nın ardından Avrupa’nın en büyük ülkesi de Trump’a sırt döndü İspanya'nın ardından Avrupa'nın en büyük ülkesi de Trump'a sırt döndü
Savaş sürerken ABD’den İsrail’e 2 milyar dolarlık bomba satışı Savaş sürerken ABD'den İsrail'e 2 milyar dolarlık bomba satışı
Resmen alay etti Tek bir cümlesiyle araç sahiplerini ayaklandıracak Resmen alay etti! Tek bir cümlesiyle araç sahiplerini ayaklandıracak

09:03
İran “ABD askerlerini esir aldık“ dedi, CENTCOM’dan jet yanıt geldi
İran "ABD askerlerini esir aldık" dedi, CENTCOM'dan jet yanıt geldi
08:39
Savaşın seyrini değiştirecek çağrı Çin bu kez topa sert girdi
Savaşın seyrini değiştirecek çağrı! Çin bu kez topa sert girdi
07:51
Savaşı fırsat bildiler Yunanistan’dan Türkiye’yi ayağa kaldıracak adım
Savaşı fırsat bildiler! Yunanistan'dan Türkiye'yi ayağa kaldıracak adım
07:40
ABD’nin kabusu olacak Hepsiyle savaşmak zorunda kalabilirler
ABD'nin kabusu olacak! Hepsiyle savaşmak zorunda kalabilirler
07:06
Görüntü bu gece yarısı Tel Aviv’de kaydedildi Resmen kabusu yaşadılar
Görüntü bu gece yarısı Tel Aviv'de kaydedildi! Resmen kabusu yaşadılar
06:29
Savaşta 9. gün İran “ABD’li askerleri esir aldık“ dedi, İsrail 3 petrol deposunu füzelerle vurdu
Savaşta 9. gün! İran "ABD'li askerleri esir aldık" dedi, İsrail 3 petrol deposunu füzelerle vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2026 09:15:22. #.0.5#
SON DAKİKA: Öğrencilerin Polisle Buluşması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.