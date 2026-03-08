Öğrencilerinden Öğretmene Duygulu Sürpriz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Öğrencilerinden Öğretmene Duygulu Sürpriz

Öğrencilerinden Öğretmene Duygulu Sürpriz
08.03.2026 10:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hastanede tedavi gören öğretmen Kenan Şahin'e öğrencilerinden anlamlı sürpriz. Duygu dolu anlar yaşandı.

Trabzon'da bir ilkokul öğretmeni, geçirdiği ani kalp krizi sonrası hastanede tedavi altına alınırken, öğrencileri onu yalnız bırakmadı. Hastane önünde toplanan öğrencilerinin sürprizi, duygu dolu anlara sahne oldu. O anlar, Türk sinemasının unutulmaz filmi Hababam Sınıfı'ndaki Mahmut Hoca sahnesini hatırlattı.

Trabzon'daki Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Ayfer Karakullukçu İlkokulu 4/F sınıfı öğretmeni Kenan Şahin (61) için öğrencileri anlamlı bir sürpriz hazırladı. Öğretmenlerinin hastanede olduğunu öğrenen küçük öğrenciler, öğretmenlerini yalnız bırakmamak için hastane önünde bir araya geldi. Öğrencilerinin hastane binasının önünde toplandığını öğrenen öğretmen Kenan Şahin, tedavi gördüğü odanın penceresine çıktı. Pencereden öğrencilerini gören Şahin, duygu dolu anlar yaşarken öğrenciler de öğretmenlerini alkışlarla ve sevgi gösterileriyle selamladı. Hastane önünde toplanan öğrencilerin öğretmenlerine el salladığı o anlar, yıllar boyunca hafızalara kazınan 'Hababam Sınıfı' filmindeki Mahmut Hoca sahnesini andırdı. Cep telefonu kameralarıyla kaydedilen o anlar sosyal medyada da yoğun ilgi gördü.

"Öğrencilerim böyle bir sürpriz yapınca çok duygulandım"

Hastanedeki tedavisi süren öğretmen Kenan Şahin, öğrencilerinin sürprizi karşısında duygulandığını belirterek, "Salı günü göğüs ve kas ağrılarıyla hastaneye geldim. Hemen anjiyo aldılar ve stent takıldı. Biraz rahatladım ama iki gün yoğun bakımda kaldım. Ağrılarım geçene kadar servise çıkamadım. Şimdi ise çok daha iyiyim. Öğrencilerimin bir sürprizi oldu. Bu sürprizden haberim yoktu. Velilerimizin desteğiyle öğrencilerim böyle bir sürpriz yapınca çok duygulandım. Mahmut Hoca sahnesini yeniden yaşadık ve bu anı beni gerçekten çok etkiledi. Demek ki onlara bir şeyler bırakabilmişim. Çocuklarımdan ve velilerimden Allah razı olsun, çok teşekkür ederim. Görüntüler sosyal medyaya yüklenmiş. Olmasaydı da olurdu ama gerçekleşmesi farklı bir güzellik kattı. Sürekli arayan, mesaj atan herkese de ayrıca teşekkür ederim. Sürpriz mutluluk vericiydi. İnşallah kendime geldikten sonra nasipse okula devam edeceğim" dedi.

Öğretmen Kenan Şahin'e sürprizin hazırlanmasını sağlayan velilerden Emirhan Boz, "Çocuklar ilk haberi aldıklarında çok üzüldüler. Hastaneye gelip öğretmenlerini görmek istediler. Hastaneye girişlerinin sıkıntı olabileceğini düşünerek böyle bir sürpriz yapmak istedik. Çocuklar ve Kenan öğretmenimiz için güzel bir anı oldu" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Kaynak: İHA

Kenan Şahin, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Öğrencilerinden Öğretmene Duygulu Sürpriz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Böylesi görülmedi ABD’den savaşta dengeleri değiştirecek adım Böylesi görülmedi! ABD'den savaşta dengeleri değiştirecek adım
Savaşta 8. gün İran, Tel Aviv’i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA’larla vurdu Savaşta 8. gün! İran, Tel Aviv'i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA'larla vurdu
Trump zor durumda Gazetecinin Rusya sorusuna skandal yanıt Trump zor durumda! Gazetecinin Rusya sorusuna skandal yanıt
İspanya’nın ardından Avrupa’nın en büyük ülkesi de Trump’a sırt döndü İspanya'nın ardından Avrupa'nın en büyük ülkesi de Trump'a sırt döndü
Savaş sürerken ABD’den İsrail’e 2 milyar dolarlık bomba satışı Savaş sürerken ABD'den İsrail'e 2 milyar dolarlık bomba satışı
Resmen alay etti Tek bir cümlesiyle araç sahiplerini ayaklandıracak Resmen alay etti! Tek bir cümlesiyle araç sahiplerini ayaklandıracak

10:57
İstediği para tartışma yarattı: İşte Celal Karatüre’nin kaşesi
İstediği para tartışma yarattı: İşte Celal Karatüre'nin kaşesi
10:47
Trump’ın bu hamlesi savaşı erken bitirebilir Hedefte Harg Adası var
Trump'ın bu hamlesi savaşı erken bitirebilir! Hedefte Harg Adası var
10:30
Orta Doğu’daki savaş tarlayı vurdu Küresel gıda krizi kapıda
Orta Doğu'daki savaş tarlayı vurdu! Küresel gıda krizi kapıda
10:01
Acun Ilıcalı, Yılmaz Morgül’den özür dileyip teklifte bulundu
Acun Ilıcalı, Yılmaz Morgül'den özür dileyip teklifte bulundu
10:00
Savaş devam ederken İran’dan çok kritik açıklama: 24 saat içinde...
Savaş devam ederken İran'dan çok kritik açıklama: 24 saat içinde...
08:39
Savaşın seyrini değiştirecek çağrı Çin bu kez topa sert girdi
Savaşın seyrini değiştirecek çağrı! Çin bu kez topa sert girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2026 11:16:28. #.0.4#
SON DAKİKA: Öğrencilerinden Öğretmene Duygulu Sürpriz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.