Öğrencilerinden Öğretmene Duygulu Sürpriz

Trabzon'da bir ilkokul öğretmeni, geçirdiği ani kalp krizi sonrası hastanede tedavi altına alınırken, öğrencileri onu yalnız bırakmadı. Hastane önünde toplanan öğrencilerinin sürprizi, duygu dolu anlara sahne oldu. O anlar, Türk sinemasının unutulmaz filmi Hababam Sınıfı'ndaki Mahmut Hoca sahnesini hatırlattı.

Trabzon'daki Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Ayfer Karakullukçu İlkokulu 4/F sınıfı öğretmeni Kenan Şahin (61) için öğrencileri anlamlı bir sürpriz hazırladı. Öğretmenlerinin hastanede olduğunu öğrenen küçük öğrenciler, öğretmenlerini yalnız bırakmamak için hastane önünde bir araya geldi. Öğrencilerinin hastane binasının önünde toplandığını öğrenen öğretmen Kenan Şahin, tedavi gördüğü odanın penceresine çıktı. Pencereden öğrencilerini gören Şahin, duygu dolu anlar yaşarken öğrenciler de öğretmenlerini alkışlarla ve sevgi gösterileriyle selamladı. Hastane önünde toplanan öğrencilerin öğretmenlerine el salladığı o anlar, yıllar boyunca hafızalara kazınan 'Hababam Sınıfı' filmindeki Mahmut Hoca sahnesini andırdı. Cep telefonu kameralarıyla kaydedilen o anlar sosyal medyada da yoğun ilgi gördü.

"Öğrencilerim böyle bir sürpriz yapınca çok duygulandım"

Hastanedeki tedavisi süren öğretmen Kenan Şahin, öğrencilerinin sürprizi karşısında duygulandığını belirterek, "Salı günü göğüs ve kas ağrılarıyla hastaneye geldim. Hemen anjiyo aldılar ve stent takıldı. Biraz rahatladım ama iki gün yoğun bakımda kaldım. Ağrılarım geçene kadar servise çıkamadım. Şimdi ise çok daha iyiyim. Öğrencilerimin bir sürprizi oldu. Bu sürprizden haberim yoktu. Velilerimizin desteğiyle öğrencilerim böyle bir sürpriz yapınca çok duygulandım. Mahmut Hoca sahnesini yeniden yaşadık ve bu anı beni gerçekten çok etkiledi. Demek ki onlara bir şeyler bırakabilmişim. Çocuklarımdan ve velilerimden Allah razı olsun, çok teşekkür ederim. Görüntüler sosyal medyaya yüklenmiş. Olmasaydı da olurdu ama gerçekleşmesi farklı bir güzellik kattı. Sürekli arayan, mesaj atan herkese de ayrıca teşekkür ederim. Sürpriz mutluluk vericiydi. İnşallah kendime geldikten sonra nasipse okula devam edeceğim" dedi.

Öğretmen Kenan Şahin'e sürprizin hazırlanmasını sağlayan velilerden Emirhan Boz, "Çocuklar ilk haberi aldıklarında çok üzüldüler. Hastaneye gelip öğretmenlerini görmek istediler. Hastaneye girişlerinin sıkıntı olabileceğini düşünerek böyle bir sürpriz yapmak istedik. Çocuklar ve Kenan öğretmenimiz için güzel bir anı oldu" ifadelerini kullandı. - TRABZON