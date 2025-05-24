Öğrenciyi Motosikletle Sınava Yetiştirdi - Son Dakika
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Yerel

Öğrenciyi Motosikletle Sınava Yetiştirdi

24.05.2025 19:15
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Bilecik'te, sınav yerine geç kalan öğrenciyi motosikletiyle yetiştiren Ali Kula'nın hikayesi.

Sınav yerini karıştıran ortaokul öğrencisini motosikletiyle sınava yetiştirdi

Geç kalan öğrenciyi sınava yetiştiren Ali Kula;

"Motosikletime ataraktan çocuğu sınava yetiştirdim"

Bilecik'te LGS ve YKS sınavları öncesi adaylara gerçek şartların sağlandığı prova yapıldı

BİLECİK - Bilecik'te öğrencilerin katılacağı Liselere Geçiş Sistemi ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın sınavı öncesi Türkiye'de ilk defa geçen yıl Bilecik'te yapılan 'Sınav Provası' bu yıl da tekrarlandı. Sınava gireceği okul karıştıran bir ortaokul öğrencisini motosikletiyle sınava yetiştiren şahsın mutluğu yüzüne yansıdı.

Bilecik'te 15 Haziran yapılacak olan LGS ve 21 ve 22 Haziran 2025 günleri gerçekleşecek YKS sınavına girecek 3 bin 800 öğrenci sınav anında heyecanlarını yenmeleri ve streslerini azaltmaları için gerçek anlamda bir 'Sınav Provası' yapıldı. Öğrenciler saat 09.00'da çalınan zil sonrası okullara alınarak, LGS ve YKS'nın bir provası yapıldı. Veliler okul bahçesinde çocukları için dualar okurken, çocuklarında heyecanları yüzleri yansıdı.

"Motosikletime ataraktan çocuğu sınava getirdim yetiştirdim"

Bu esnada sınava gireceğini okulu karıştıran bir LGS öğrencisinin yardımına Ali Kula isimli bir vatandaş yetişti. Çocuğun sınava gireceğini okulu karıştırmasını öğrenen Ali Kula, hemen motosikletine alarak Edebali Ortaokulu'nda sınava kılı kılına yetiştirdi. Bunun mutluğunu yaşayan Ali Kula, "Çevre köyden gelen bir vatandaş çocuğunu yanlış okula getirdiği için kendi mobiletime ataraktan çocuğu sınava getirdim yetiştirdim. Babası da şuan gelmek üzere, çocuk da acilen sınava girdi. Bu şekilde yani insanlık adına bizim de çocuğumuz var. İnsanlık adına getirmiş bulunduk" dedi.

"Çocuklarımız çok ciddi bir heyecan yaşıyor"

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bilecik Edebali Ortaokulu'nda sınava giren çocuklar ve velilerle bir araya gelerek, onların heyecanına ortak oldu. Çocuklar sınava girdikten sonra bir açıklama yapan Vali Aygöl, "Bilecik'te hem il merkezimizde hem ilçelerimizde hem LGS sınavı için hem de YKS sınavı için son prova yapıyoruz. Bu kapsamda 2 bin 700 tane LGS öğrencimiz bin 100 tane de YKS sınavına girecek öğrencilerimiz bugün provalarını yapacaktır. Özellikle kimlikleri olmayan fotoğrafı olmayan çocuklarımızın nüfus teşkilatlarına gönderildi. Orada Nüfus Müdürlüğümüzün hizmet verdi ve anlamda gerçek bir prova oldu. Bunu geçen sene ülkemizde bir ilk olarak yapmıştık. BİL-EN programı kapsamında bu sene de ikincisini yapıyoruz. Geçen sene çok büyük artılarını yaşamıştık bu sene de aynı artılarını yaşayacağız. Annelerimiz, babalarımız, dua ediyorlar. Çocuklarımız çok ciddi bir heyecan yaşıyor. Hatta ailelerimiz de çok ciddi bir heyecan içerisinde. Biz sınav öncesi özellikle sınav heyecanını ortadan kaldırmayı hedefliyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Öğrenciyi Motosikletle Sınava Yetiştirdi - Son Dakika

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