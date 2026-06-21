Matematik öğretmeni doğum gününde hayatını kaybetti - Son Dakika
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Matematik öğretmeni doğum gününde hayatını kaybetti

Matematik öğretmeni doğum gününde hayatını kaybetti
21.06.2026 15:29
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Amasya'da matematik öğretmeni Orhan Arslantaş, ders sırasında rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Doğum günü ve 20. evlilik yıl dönümü olan 20 Haziran'da vefat eden Arslantaş'ın cenazesi memleketi Adıyaman'a gönderildi.

Amasya'da görev yaptığı okulda rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Matematik Öğretmeni Orhan Arslantaş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 20 Haziran 1981 Adıyaman doğumlu Arslantaş'ın doğum günü ve evlilik yıl dönümünde hayatını kaybetmesi sevenlerini üzdü.

Görev yaptığı Amasya Şehit Ferhat Ünelli Bilim ve Sanat Merkezi'nde ders sırasında rahatsızlanarak ambulansla Amasya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 45 yaşındaki Orhan Arslantaş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. O günün Arslantaş ailesi için özel bir gün olduğu ortaya çıktı. 20 Haziran 1981 Adıyaman doğumlu Arslantaş'ın doğum günü olmasının yanı sıra eşi Nermin Arslantaş ile evliliklerinin 20. yıl dönümü olduğu öğrenildi. İki çocukları bulunan çift, mütevazı bir kutlama planlıyordu.

Vali Önder Bakan, acılı aileye başsağlığı diledi

Kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği değerlendirilen Arslantaş'ın cenazesi Hazreti Ömer Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından memleketi Adıyaman'a gönderilmek üzere yola çıktı. Cenaze törenine katılan Amasya Valisi Önder Bakan ve Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, acılı aileye başsağlığı diledi. Cenaze töreninde öğrencileri ve meslektaşları da yer aldı.

"Hayat yolculuğu 20 Haziran'da başlamış 20 Haziran'da sonlanmış oldu"

Birlikte görev yaptığı meslektaşının sevilen bir eğitimci olduğunu belirten Şehit Ferhat Ünelli Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Muhammed Bolat, "Hayatının merkezine önce ahlak ve maneviyatı koyan bir arkadaşımızdı. Bir matematikçi olarak helal yoldan kazanılan 4'ün haram yoldan kazanılan 5'ten daha büyük olduğunu öğrencilerine anlatan bir kardeşimizdi. Doğum günü 20 Haziran, düğün günü 20 Haziran, ölüm günü 20 Haziran. Hayat yolculuğu 20 Haziran'da başlamış, 20 Haziran'da sonlanmış oldu" diye konuştu. - AMASYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Matematik öğretmeni doğum gününde hayatını kaybetti - Son Dakika

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