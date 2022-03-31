Öğretmen ve öğrenciler siber suçlar konusunda bilgilendirildi - Son Dakika
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Öğretmen ve öğrenciler siber suçlar konusunda bilgilendirildi

31.03.2022 10:19
Öğretmen ve öğrenciler siber suçlar konusunda bilgilendirildi

Eskişehir'de öğretmen ve öğrenciler, siber suçlarla mücadele konusunda bilgilendirildi.

Eskişehir'de öğretmen ve öğrenciler, siber suçlarla mücadele konusunda bilgilendirildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli eğitici personeller, bir eğitim kurumunda öğrenim gören 550 öğrenci ve öğretmenlere yönelik eğitim düzenledi. Öğrenci ve öğretmenler, "Siber suçların gerçekleşmeden önlenmesi, maddi/manevi zararların en aza indirgenmesi, farkındalık ve bilinçlendirme" konulu bilgilendirme seminerleri ile bilgilendi. - ESKİŞEHİR

Öğretmen ve öğrenciler siber suçlar konusunda bilgilendirildi

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Siber Suçlarla Mücadele, Eskişehir, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Öğretmen ve öğrenciler siber suçlar konusunda bilgilendirildi - Son Dakika


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