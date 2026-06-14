Öğretmen Yusuf Bikir’e Duygusal Veda - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Öğretmen Yusuf Bikir’e Duygusal Veda

Öğretmen Yusuf Bikir’e Duygusal Veda
14.06.2026 10:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye'de 44 yıllık meslek hayatını tamamlayan Yusuf Bikir, öğrencileriyle duygusal bir veda etti.

Osmaniye'de 44 yıllık meslek hayatını tamamlayan sınıf öğretmeni Yusuf Bikir, görev yaptığı okulda öğrencileri ve meslektaşları tarafından çiçekler, meşaleler ve alkışlarla emekliliğe uğurlandı.

Osmaniye'nin Fakıuşağı Mahallesi'nde bulunan Dede Korkut İlkokulu'nda görev yapan Yusuf Bikir için veda programı düzenlendi. Okul koridorunda iki sıra halinde dizilen öğrenciler, ellerindeki çiçekler ve meşalelerle öğretmenlerini karşıladı. Alkışlar eşliğinde koridordan geçen Bikir, öğrencileri ve meslektaşlarıyla vedalaştı. Duygusal anların yaşandığı programda öğrenciler ve öğretmenler, 44 yıllık eğitim hayatı boyunca çok sayıda öğrencinin yetişmesine katkı sağlayan Yusuf Bikir'e teşekkür etti. Zaman zaman duygulanan emektar öğretmenin öğrencileriyle vedalaştığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

"Bu bir veda değil okula gelmeye devam edeceğim" diyen Yusuf Bikir, "Her şeyin bir sonu olduğu gibi bu mesleğin de bir sonu var. Bundan sonra bizim yerimize daha genç öğretmenler gelecek ve daha başarılı olacaklar" dedi. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Osmaniye, Eğitim, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Öğretmen Yusuf Bikir’e Duygusal Veda - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polonya’da inşaat alanında kan donduran dehşet: 50 fetüs kalıntısı bulundu, eski doktor gözaltında Polonya'da inşaat alanında kan donduran dehşet: 50 fetüs kalıntısı bulundu, eski doktor gözaltında
Kahreden son Kayıp astsubayın cansız bedeni bulundu Kahreden son! Kayıp astsubayın cansız bedeni bulundu
Türkiye ile Suudi Arabistan arasında yeni dönem: O pasaportlara vize kalktı Türkiye ile Suudi Arabistan arasında yeni dönem: O pasaportlara vize kalktı
Cem Yılmaz ve Ahu Yağtu oğullarının mezuniyetinde bir araya geldi Cem Yılmaz ve Ahu Yağtu oğullarının mezuniyetinde bir araya geldi
Yemen’in “Örümcek Adam“ı volkan kraterinde can verdi Yemen'in "Örümcek Adam"ı volkan kraterinde can verdi
A Milli Takım’ın rakiplerinden ABD, Paraguay’a gol oldu yağdı A Milli Takım'ın rakiplerinden ABD, Paraguay'a gol oldu yağdı

10:12
Rezilliğin böylesi Milli maç yerine oyun açıldı
Rezilliğin böylesi! Milli maç yerine oyun açıldı
09:56
Helal olsun sana Yenilgiye rağmen tüm alkışlar ona
Helal olsun sana! Yenilgiye rağmen tüm alkışlar ona
09:53
Yılmaz Erdoğan’ın oğlu Rodin delikanlı oldu İşte son hali
Yılmaz Erdoğan'ın oğlu Rodin delikanlı oldu! İşte son hali
09:39
Montella’dan mağlubiyet sonrası ilk sözler: Her şeyi denedik ama...
Montella'dan mağlubiyet sonrası ilk sözler: Her şeyi denedik ama...
09:27
Özel harekat evi ablukaya aldı, yakalanınca “Çalsaydınız açardım“ dedi
Özel harekat evi ablukaya aldı, yakalanınca "Çalsaydınız açardım" dedi
09:22
Bomba iddia: BAE, saldırıları durdurması için İran’a milyarlarca dolar ödedi
Bomba iddia: BAE, saldırıları durdurması için İran'a milyarlarca dolar ödedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2026 10:21:23. #.0.4#
SON DAKİKA: Öğretmen Yusuf Bikir’e Duygusal Veda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.